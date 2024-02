Handball Bundesliga Frauen kompakt: Bietigheim dominant, Flames gewinnen bei THC

Aufgrund der internationalen Verpflichtungen gibt es bereits am Mittwoch zwei Partien des 15. Spieltags. Die SG BBM Bietigheim hatte die TuS Metzingen zu Gast, mit dem Thüringer HC und der HSG Bensheim/Auerbach duellierten sich die beiden Teilnehmer an der European League - erneut mit dem besseren Ende für die Flames.

In der Liga gewannen die Flames, im Pokal der THC Andrea Müller / Flames

Hinweis: Ein Klick auf das Ergebnis in der Spielgraphik führt zum Liveticker mit weiteren Informationen zu Spielverlauf und Torschützinnen.

SG BBM Bietigheim - TuS Metzingen

Die SG BBM Bietigheim hat das Südderby gegen die TuS Metzingen souverän gemeistert und am Ende mit einem 40:25 (19:10) die Spitzenposition gefestigt.

Anders als im ersten Duell, als Metzingen erst in der Schlussviertelstunde abreißen lassen musste, konnte der Deutsche Meister von Anfang an dem Spiel seinen Stempel aufdrücken, führte auch schnell mit 10:4. Metzingen war zu keinem Zeitpunkt ebenbürtig, beim 25:15 waren es erstmals zehn Tore Differenz. Kaba Gassama (8), Antje Döll und Kelly Dulfer (je 6) erzielten die meisten Tore für die Gastgeberinnen, bei Metzingen reichten auch acht Treffer von Jana Scheib nicht.

» Liveticker SG BBM Bietigheim - TuS Metzingen

Thüringer HC - HSG Bensheim/Auerbach

Nach dem 30:29-Hinspielerfolg und der 33:35-Pokalniederlage konnten die Flames der HSG Bensheim/Auerbach erneut das Ligaspiel hauchdünn für sich entscheiden. Mit dem 27:26 (13:12) beim Thüringer HC kletterte das Team von Heike Ahlgrimm auf den zweiten Tabellenplatz.

"Wir wissen, dass wir sie schlagen können und wir wissen, dass wir sie ärgern können", hatte Ahlgrimm vor der Partie schon betont. Auch ein früher Rückstand von vier Toren (8:4) schockte die Handballerinnen von der Bergstraße nicht. Die Flames kämpften sich angeführt von Lucie-Marie Kretzschmar (8 Tore) wieder in die Partie, lagen beim 11:12 erstmals vorne. Es entwickelte sich eine spannende Partie, in der der Thüringer HC nur noch einmal beim 19:18 vorlegen sollte. Die Flames rissen die Kontrolle beim 20:24 scheinbar an sich, das 23:27 )59.) von Lisa Friedberger war die Vorenscheidung.

» Liveticker Thüringer HC - HSG Bensheim/Auerbach

Buxtehuder SV - VfL Oldenburg

Nordderby in der Halle Nord. Drei Zähler trennen den Buxtehuder SV vom VfL Oldenburg. Beide Teams sind nach unterschiedlichen Saisonverläufen im Mittelfeld der Tabelle.

» Liveticker Buxtehuder SV - VfL Oldenburg

Sport-Union Neckarsulm - TSV Bayer 04 Leverkusen

Die Sport-Union Neckarsulm ist auf dem Vormarsch und macht sich nach Siegen gegen Blomberg und Metzingen daran das Feld von hinten aufzurollen. Gelingt der dritte Heimsieg in Folge, könnte man die Schlagdistanz zu den Nichtabstiegsplätzen herstellen.

» Liveticker Sport-Union Neckarsulm - TSV Bayer 04 Leverkusen

BSV Sachsen Zwickau - HSV Solingen-Gräfrath

Schlüsselduell im Abstiegskampf, beide Teams trennt derzeit nur ein Zähler. Der Sieger kann also einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt unternehmen. Der Verlierer steht hingegen unter Zugzwang.

» Liveticker BSV Sachsen Zwickau - HSV Solingen-Gräfrath

SV Union Halle-Neustadt - HSG Blomberg-Lippe

Die Wildcats vom SV Union Halle-Neustadt haben die Serie ohne Sieg mit dem Auswärtserfolg in Bad Wildungen beendet. Blomberg-Lippe kämpft um den erneuten Einzug ins internationale Geschäft.

» Liveticker SV Union Halle-Neustadt - HSG Blomberg-Lippe

Borussia Dortmund - HSG Bad Wildungen Vipers

Borussia Dortmund liefert sich ein Fernduell um die Startplätze im Europapokal. Gegner HSG Bad Wildungen Vipers steckt trotz der Entlassung von Trainerin Tessa Bremmer mitten im Abstiegskampf, droht aufgrund der weiteren Partien am Samstag nun auf einen Abstiegsplatz zu fallen.

» Liveticker Borussia Dortmund - HSG Bad Wildungen Vipers

Nächster Spieltag Handball Bundesliga Frauen

Am Aschermittwoch stehen unter anderem zwei Nachholspiele auf dem Programm, wenn sich die SG BBM Bietigheim mit der HSG Bad Wildungen Vipers und der TSV Bayer 04 Leverkusen mit dem Thüringer HC duelliert. Zudem stehen sich die HSG Bensheim/Auerbach und der VfL Oldenburg als erste Partie vom 16 .Spieltag gegenüber.

Mit dem geht es dann auch am nachfolgenden Wochenende weiter, das NRW-Duell zwischen der HSG Blomberg-Lippe und Borussia Dortmund wird von Eurosport im Free-TV übertragen. Am 17. Februar steht der Abstiegskampf im Fokus, wenn sich der HSV Solingen-Gräfrath und der SV Union Halle-Neustadt, die HSG Bad Wildungen Vipers und der Buxtehuder SV sowie die TuS Metzingen und der BSV Sachsen Zwickau gegenüberstehen.

Stenogramme

SG BBM Bietigheim - TuS Metzingen 40:25 (19:10)

SG BBM Bietigheim: Nørklit Lønborg (7 Paraden, 1 Tor), Moreschi (11 Paraden); Gassama 8, Döll 6/3, Dulfer 6, Andersson 4, With Johansen 3, Kudlacz-Gloc 2, Hvenfelt 2, Behrend 2, Faluvegi 2, I. Smits 1, X. Smits 1, Hafra 1, Mala 1, Birtic



TuS Metzingen: Weiss (4 Paraden), Schmitz-Veltin (4 Paraden); Scheib 8, Rott 4/2, Klein 3, Nocun 3, Hübner 2, Behnke 2, Tröster 1, Petzold 1, Frankova 1, Godard, Weigel, Oßwald, Woth



Schiedsrichter: Fabian Baumgart (Neuried) / Philipp Dinges (Stutensee)

Zuschauer: 706

Siebenmeter: 3/3 ; 2/2

Strafminuten: 0/4

Disqualifikation: -/-

Thüringer HC - HSG Bensheim/Auerbach 26:27 (12:13)

Thüringer HC: Eckerle (10 Paraden), Roth (0 Paraden); Huber 7, Pichlmeier 4/1, Lott 4, Stockschläder 3, Reichert 3/2, Rode 2, Frey 1, Gullberg 1, Kündig 1, Hendrikse, Tanabe, Matthijs Holmberg, Niederwieser



HSG Bensheim/Auerbach: Fehr (1/1 Parade), van Beurden (14 Paraden); Kretzschmar 8, Naidzinavicius 5/1, Friedberger 4/2, Berger 3, Dekker 3, Agwunedu 2, Kooij 2, Soffel, van Gulik, Ziercke, Holste



Schiedsrichter: Markus Kauth (Taufkirchen) / Andre Kolb (Augsburg)

Zuschauer: 1050

Siebenmeter: 3/4 ; 3/3

Strafminuten: 10/6

Disqualifikation: -/-

» Tabelle Handball Bundesliga Frauen