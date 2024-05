Handball Bundesliga Frauen kompakt: Berger-Comeback im Topspiel, Neckarsulm verlässt Abstiegsplätze

Im Topspiel setzte sich die HSG Bensheim/Auerbach hauchdünn gegen Borussia Dortmund durch, mit ihrem dritten Tor entschied Amelie Berger gegen ihren Ex-Verein die Partie. Im Tabellenkeller hat die Sport-Union Neckarsulm mit einem Auswärtssieg bei der HSG Blomberg-Lippe die Abstiegsplätze verlassen, weil sämtliche Konkurrenten verloren. Am letzten Spieltag wird es zwei direkte Duelle geben.

Der Meistertitel ist an die SG BBM Bietigheim vergeben, doch um die Vizemeisterschaft gibt es einen Dreikampf. Die HSG Bensheim/Auerbach hatte Borussia Dortmund zu Gast, der Thüringer HC musste zum HSV Solingen-Gräfrath. Während die Flames nach dem 29:28-Heimsieg nun 40:10 Zähler haben, kommt der BVB nun vor dem Nachholspiel in Bietigheim auf 37:11 Zähler. Der Thüringer HC rückte mit einem 38:32 beim HSV Solingen-Gräfrath auf Rang 3 vor.

Im Abstiegskampf gibt es Fernduelle, am Ende standen mit dem HSV Solingen-Gräfrath und der HSG Bad Wildungen Vipers auch schon die ersten Absteiger fest. Die Nordhessinnen kamen in ihrem Heimspiel gegen die SG BBM Bietigheim mit 24:41 unter die Räder.

Die Sport-Union Neckarsulm siegte beim Fünften Blomberg-Lippe mit 37:32 und sprang damit gleich auf Rang 10. Der BSV Sachsen Zwickau verlor beim Siebten Oldenburg mit 26:30 und der SV Union Halle-Neustadt musste sich dem Neunten Buxtehuder SV mit 27:29 geschlagen geben. Sportlich von geringer Bedeutung ist die Partie zwischen der TuS Metzingen und Bayer Leverkusen, der Pokalsieger siegte mit 24:19 und könnte nun sogar noch Blomberg abfangen. Die Werkselfen sind gleichauf mit Buxtehude.

Am 25. Mai wird einheitlich um 19 Uhr dann der letzte Spieltag angeworfen. Dabei kommt es im Tabellenkeller noch zu zwei direkten Duellen, wenn Bad Wildungen zu Sachsen Zwickau reist und die Sport-Union Neckarsulm den HSV Solingen-Gräfrath zu Gast hat. Halle-Neustadt muss im Heimspiel gegen den VfL Oldenburg bestehen - ein besonderes Familienduell zwischen Halles Lilli Röpcke und ihrer vier Jahre jüngeren Schwester Lotta.

Mit Leverkusen und Bensheim/Auerbach stehen sich die Gründungsmitglieder der Handball Bundesliga Frauen gegenüber. Im Kampf um die Vizemeisterschaft mit den Flames hat der Thüringer HC die TuS Metzingen zu Gast und Borussia Dortmund empfängt den Buxtehuder SV. Meister Bietigheim beendet die Spielzeit mit einem Heimspiel gegen Blomberg-Lippe.

Buxtehuder SV - SV Union Halle-Neustadt

Der Buxtehuder SV konnte sein letztes Heimspiel erfolgreich bestreiten und ein 29:27 (10:14) gegen den SV Union Halle-Neustadt bestreiten. Isabelle Dölle (9) und Sinah Hagen (6) erzielten die meisten Treffer für die Gastgeberinnen.

Buxtehude kämpfte sich nach einem 1:8-Fehlstart ins Spiel zurück und eroberte beim 24:23 (51.) die Führung zurück. Auch Torhüterin Marie Andresen konnte mit dem 27:24 sich in die Torschützinnenliste eintragen. Für Halle-Neustadt konnten auch gute Leistungen von Cecilie Woller (7) und Lilli Röpcke (6) die Niederlage nicht verhindern.

HSG Bensheim/Auerbach - Borussia Dortmund

Das Spitzenspiel zwischen der HSG Bensheim/Auerbach und Borussia Dortmund wurde vor 2.000 Zuschauern den hohen Erwartungen gerecht. Lisa Friedberger (6/3) und Kim Naidzinavicius (5/3) waren in der umkämpften Partie Toptorjägerinnen der Flames beim 29:28-Heimsieg. Ein umjubeltes Comeback feierte gegen den Ex-Verein auch Rechtsaußen Amelie Berger mit drei Treffern. Für den BVB konnten Lisa Antel (7), Haruno Sasaki (5) und Carmen Campos (5/3) die meisten Tore erzielen.

Die Flames legten furios los und erzielten die ersten vier Tore der Partie. Dortmund fand erst spät ins Spiel, kämpfte sich aber vom 10:5 zum zwischenzeitlichen 12:12-Ausgleich heran. Nach dem Seitenwechsel beim 15:14 war es dann der BVB, der die ersten Minuten dominierte und zum 15:17 stellte. Nun waren es die Handballerinnen von der Bergstraße, die konterten und zum 19:19 egalisierten. In der spannenden Partie mit wechselnden Führungen fiel die Entscheidung erst kurz vor Schluss, als Amelie Berger zum 29:27 traf.

VfL Oldenburg - BSV Sachsen Zwickau

Der BSV Sachsen Zwickau muss bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt zittern, denn der VfL Oldenburg konnte sein Heimspiel gegen die Sächsinnen mit 30:26 (14:14) gewinnen. Toni-Luisa Reinemann war die überragende Spielerin bei den Gastgeberinnen, bei Zwickau konnten auch sieben Tore von Laura Szabo die Niederlage nicht verhindern.

In der ersten Halbzeit lieferten sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe mit wechselnden Führungen. Oldenburgs Dreierserie zum 8:6 konterte Zwickau und war beim 10:11 wieder vorne. Am Ende wurden mit einem leistungsgerechten 14:14 die Seiten gewechselt. Zwickau kam besser aus der Kabine, konnte auch die ersten drei Treffer nach Wiederanpfiff erzielen. Oldenburg drehte aber die Partie mit einem 9:1-Lauf zum 26:21 und brachte den Vorsprung letztlich ins Ziel.

HSG Blomberg-Lippe - Sport-Union Neckarsulm

Big Points im Abstiegskampf für die Sport-Union Neckarsulm. Die Mannschaft von Thomas Zeitz feierte mit einer starken Leistung ein 37:32 (18.13) bei der HSG Blomberg-Lippe. In der temporeichen Partie erzielte Munia Smits neun Tore gegen ihren Ex-Verein, auch Amber Verbraeken (8/5), Nina Engel (7) und Alessia Riner (6) waren in Topform. Für die Gastgeberinnen erzielte Laeticia Quist insgesamt sieben Tore, die Nationalspielerin kassierte aber auch dreieinhalb Minuten vor dem Ende die Rote Karte.

Neckarsulm legte furios los und Blomberg sah sich schnell mit einem 1:4-Rückstand konfrontiert. Das Team von Steffen Birkner kämpfte sich zwar in die Partie, glich zum 5:5 aus und legte beim 7:6 erstmalig vor. Aber die Gäste wollten mit aller Macht den doppelten Punktgewinn und den Sprung auf den Nichtabstiegsplatz. Mit siebenToren in Serie zum 10:16 kippte die Partie gegen Blomberg. Nach dem Seitenwechsel beim 13:18 kämpften sich die Gastgeberinnen noch einmal zum 18:20 heran, doch Neckarsulm bewahrte die Nerven und blieb in der Vorlage. Die Entscheidung fiel erst in den Schlussminuten, vom 30:32 musste Blomberg zum 31:35 abreißen lassen.

HSV Solingen-Gräfrath 76 - Thüringer HC

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben ihre letzte Auswärtsaufgabe in dieser Bundesliga-Saison souverän gelöst. Das Team von Trainer Herbert Müller gewann am Samstagabend beim Tabellenvorletzten HSV Solingen-Gräfrath 76 mit 38:32 (18:15) und besiegelte so den Abstieg der Gastgeberinnen. Johanna Reichert war mit neun Toren beste Werferin des THC.

Die Solingerinnen, die ihre Chance auf den Klassenerhalt unbedingt am Leben halten wollten, begannen furios und führten nach drei Minuten mit 4:1. Die Gäste erholten sich jedoch schnell von ihrem Fehlstart und überzeugten fortan mit variablem Angriffsspiel. Ida Gullberg brachte den THC beim 10:9 (17. Minute) erstmals in Führung. Als dann auch noch Torhüterin Nicole Roth besser ins Spiel fand, zogen die Thüringerinnen bis kurz vor der Pause auf 18:13 (28.) davon. Die Gastgeberinnen, bei denen Paulina Uscinowicz mit 17 Toren deutlich herausragte, steckten jedoch nicht auf. Der THC entschied die Partie mit einem 7:2-Lauf zum 29:22 (44.).

HSG Bad Wildungen Vipers - SG BBM Bietigheim

Die bereits seit dem vergangenen Spieltag als Meister feststehende SG BBM Bietigheim gewann ihr Auswärtsspiel bei den HSG Bad Wildungen Vipers souverän mit 41:24 (23:11).

Der Tabellenletzte ging engagiert in diese Partie, hielt bis zur 5. Minute ein 3:3. Danach aber drückte Bietigheim das Gaspedal durch, zog deutlich zum 13:6 weg und hatte schon zur Halbzeit beim 23:11 den Vorsprung in den zweistelligen Bereich geworfen. Dominant agierten die Bietigheimerinnen auch in Durchgang zwei, 41:24 lautete der Spielstand nach 60 Minuten. Mit dieser Niederlage ist der Gang der HSG Bad Wildungen in die 2. Liga besiegelt.

TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen

Im Traditionsduell behielt die TuS Metzingen am Ende mit 24:19 (10:7) gegen Bayer Leverkusen die Oberhand. Dagmara Nocun (6/1) und Nationalspielerin Maren Weigel (5) im letzten Bundesliga-Heimspiel ihrer Karriere sollten für Metzingen die meisten Tore erzielen, auch Naina Klein überzeugte mit vier Toren gegen den Ex-Verein. Bei den Werkselfen traf Mariana Ferreira Lopes (6/1) am häufigsten.

Metzingen kam zunächst schwer in Tritt, fing sich dann aber nach dem 1:3-Fehlstart durch seine Rückraumspielerinnen Weigel und Klein. Die Abwehr stand nun immer sicherer, Leverkusen fand keine Mittel, um den Ball an Marie Weiss vorbeizubringen. Auch eine Auszeit von Michael Biegler beim 8:5 brachte zunächst keinen Umschwung. In Durchgang zwei konnte Metzingen die Führung auf sechs Tore (17:11) ausbauen und kontrollierte das Geschehen, mit dem 23:16 von Anna Frankova (53.) war die Partie entschieden.

Spitzenspiel verlegt:

SG BBM Bietigheim - Borussia Dortmund

Das Spitzenspiel zwischen der SG BBM Bietigheim und Borussia Dortmund wurde auf Ende Mai verlegt, da der Deutsche Meister an diesem Wochenende um den Einzug ins Final4 der EHF Champions League kämpft. Bietigheim führt die Tabelle aktuell mit 44:2 Zählern an, Dortmund hat mit 37:9 Zählern ebenso keine Chance mehr auf die Meisterschaft wie die HSG Bensheim/Auerbach (38:10) und der Thüringer HC (37:11). Das Trio hat aber die Qualifikation für die EHF European League sicher, ebenso wie Pokalsieger TuS Metzingen.

