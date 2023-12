Handball Bundesliga Frauen (HBF) im WM-Viertelfinale stark vertreten

Die Handball Bundesliga Frauen (HBF) ist im Viertelfinale der Handball-Weltmeisterschaft stark vertreten: 21 Spielerinnen aus acht verschiedenen Vereinen hoffen auf den großen Wurf - darunter 13 deutsche Nationalspielerinnen.

Das erste Ziel erreicht - so fiel das Fazit bei der deutschen Nationalmannschaft nach dem Einzug ins Viertelfinale aus. Mit dem sicheren Startplatz für die Olympia-Qualifikation in der Tasche geht der Blick weiter nach vorne. Unter anderem mit dreizehn Spielerinnen aus der Handball Bundesliga Frauen geht es für Bundestrainer Markus Gaugisch nun im Viertelfinale am Mittwoch um 17.30 Uhr gegen Schweden (live auf Sportdeutschland.TV).

Nicht nur in der deutschen Mannschaft zeigt sich die Präsenz der HBF im Viertelfinale. Fünf Nationalmannschaften in der Runde der letzten Acht bauen in ihrer Auswahl auf Spielerinnen der höchsten deutschen Spielklasse. Hinter den Ligen Dänemarks und Frankreichs entsendet die HBF die drittmeisten Spielerinnen in das Viertelfinale.

Insgesamt acht HBF-Clubs dürfen andersherum ihren Spielerinnen am Dienstag und Mittwoch die Daumen drücken. Der amtierende deutsche Meister SG BBM Bietigheim ist mit insgesamt sieben Spielerinnen in vier Nationalmannschaften vertreten, während Borussia Dortmund vier Spielerinnen und die TuS Metzingen drei Spielerinnen stellen. Thüringen und Leverkusen entsenden jeweils zwei Spielerinnen in die deutsche Nationalmannschaft, während Bensheim, Oldenburg und Zwickau mit je einer Spielerin im Viertelfinale stehen.

HBF-Spielerinnen im WM-Viertelfinale

SG BBM Bietigheim: Jenny Behrend, Antje Döll, Xenia Smits (alle Deutschland) sowie Kelly Dulfer und Inger Smits (beide Niederlande), Sofia Hvenfelt (Schweden) und Veronika Mala (Tschechien)



Borussia Dortmund: Lisa Antl, Sarah Wachter (beide Deutschland), Tess Lieder, Zöe Sprengers (beide Niederlande)



TuS Metzingen: Julia Behnke, Maren Weigel (beide Deutschland), Anna Frankova (Tschechien)



Thüringer HC: Annika Lott, Johanna Stockschläder (beide Deutschland)



TSV Bayer 04 Leverkusen: Viola Leuchter, Mareike Thomaier (beide Deutschland)



HSG Bensheim/Auerbach: Amelie Berger (Deutschland)



VfL Oldenburg: Toni-Luisa Reinemann (Deutschland)



BSV Sachsen Zwickau: Natasa Corovic (Montenegro)