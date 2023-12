Handball Bundesliga: Auswärtssiege am Freitag

Nur noch drei Spieltage stehen an, bevor die Handball-Bundesliga in die Winterpause geht: Am Freitag gab es Auswärtssiege für Kiel und Erlangen. Am Samstag stehen gleich fünf Partien auf dem Plan, unter anderen ein Top-Spiel und ein Hessen-Derby. Am Sonntag folgen zwei Duelle

Zum Auftakt kam es am Freitag zu einem wahren Abstiegskrimi. Der HC Erlangen reiste zum TVB Stuttgart, und lieferte sich dort ein umkämpftes Spiel mit dem direkten Konkurrenten. Die Führung wechselte im Minutentakt, bis in die Crunchtime blieb es hochspannend. Aus einem 29:28 für die Gastgeber zwei Minuten vor Schluss wurde dann noch ein 29:30-Auswärtserfolg für die Franken, die sich besonders bei Klemen Ferlin bedanken konnten, der in der Crunchtime direkt zwei Rückraumwürfe hintereinander festhielt.

Im zweiten Spiel des Tages musste sich der Aufsteiger des ThSV Eisenach dem deutschen Rekordmeister THW Kiel geschlagen geben. Die Kieler setzten vor lautstarker Werner-Aßmann-Halle ihren Aufwärtstrend fort und gewannen souverän mit 40:32 (22:19) gegen ein Heimteam, das sich lange erfolgreich gegen die Übermacht des Spitzenteams wehrte. Bis zur 40. Minute waren die Thüringer auf Augenhöhe, dann zündete die Sieben von Filip Jicha den Turbo - und zog dem ThSV so den Stecker. Der Abstand auf die Spitze beträgt so zumindest vorübergehend nur noch zwei Punkte.

Diesen Abstand will der SC Magdeburg im besten Fall aufrechterhalten. Der Spitzenreiter hat mit den Rhein-Neckar Löwen aber eine alles andere als leichte Aufgabe vor der Brust. Beide Teams mussten unter der Woche noch im Pokal ran, sodass die bessere Regeneration eventuell den Unterschied machen kann. Nach dem Remis in Melsungen geht es für den SCM ab 18:30 Uhr darum, in der Tabelle wieder vorzulegen. Denn nur eine halbe Stunde später sind die punktgleichen Füchse Berlin im Einsatz, sie sind nach dem überraschenden Punktverlust gegen Göppingen am Samstg in Lemgo gefordert.

Das Hessen-Derby zwischen Wetzlar und Melsungen startet am Samstag ebenfalls um 19 Uhr. Während sich Melsungen im Verfolgerfeld festsetzen will, geht es für die HSG um den Anschluss an das Mittelfeld. Im späten Slot um 20:30 Uhr gibt es dann noch die Duelle zwischen Hamburg und Balingen sowie Göppingen und Flensburg. Am Sonntag beschließen dann die Begegnungen Leipzig gegen Gummersbach und Hannover gegen Bergischer HC den Spieltag, auf den dann eine englische Woche folgt.

Handball Bundesliga im Stenogramm

ThSV Eisenach - THW Kiel 32 : 40 (19:22)



ThSV Eisenach:

Weyhrauch 6, Zehnder 5, Snajder 4, Walz 4, Meyer 3, Grgic 2, Reichmuth 2, Saul 2, Donker 1, Kurch 1, Patrail 1, Spikic 1



THW Kiel:

Ekberg 7/3, Pekeler 6, Dahmke 5, Weinhold 5, Bilyk 4, Duvnjak 4, M. Landin 3, Ellefsen a Skipagotu 2, Johansson 2, Wiencek 2



Zuschauer: 3.150

Schiedsrichter: Mirko Krag / Marcus Hurst

Strafminuten: 4 / 4

TVB Stuttgart - HC Erlangen 29 : 30 (14:15)



TVB Stuttgart:

Laube 5, Zieker 5, D. Fernandez 4/4, K. Häfner 4, M. Häfner 4, Lönn 3, Hanusz 1, Nicolaus 1, Pfattheicher 1, Serrano Villalobos 1



HC Erlangen:

Heiny 4, Olsson 4, Steinert 4, Büdel 3, S. Firnhaber 3, Mävers 3/3, Bialowas 2, Bissel 2, Svensson 2, Zechel 2, Jeppsson 1



Zuschauer: 3.823

Schiedsrichter: Adrian Kinzel / Sebastian Grobe

Strafminuten: 4 / 8