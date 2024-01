Handball Bundesliga ab Sommer unter neuem Namen

Die Handball Bundesliga wird ab der Saison 2024/25 einen neuen Namen führen. Der Vertrag mit dem bisherigen Namenspartner Liqui Moly wird nicht verlängert, dafür steigt mit Daikin ein neuer Namensgeber ein.

v.l. HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann, Martin Krutz, Geschäftsführer DAIKIN Airconditioning Germany, HBL-Präsident Uwe Schwenker, Takayuki Kamekawa, Vice President Sales DX and Affiliate network, Masaharu Tada, Geschäftsführer DAIKIN Airconditioning Germany Costa Belibasakis via HBL

Daikin hat sich die Namensrechte für die erste Spielklasse der Handball Bundesliga gesichert. "Die Vereinbarung zwischen der Handball-Bundesliga GmbH und Daikin gilt mindestens für die kommenden zwei Jahre bis zum 30.06.2026 mit Option auf drei weitere Jahre", so die HBL in einer Pressemitteilung.

Die Handball Bundesliga stellt den neuen Partner wie folgt vor: "Daikin gehört zu den weltweit führenden Anbietern in den Bereichen Heizung, Klimatisierung, Lüftung, Luftreinigung und Kälteerzeugung, deren Produkte und Services sich sowohl in Privathaushalten als auch in Gewerbe und Industrie finden."

"Über das finanzielle Volumen der Partnerschaft, die durch den Sportrechtevermarkter Sportfive vermittelt wurde, vereinbarten die Parteien Stillschweigen", heißt es in der Pressemeldung der Handball Bundesliga zur Zusammenarbeit mit Daikin, das seinen Deutschlandsitz in Unterhaching hat.

Frank Bohmann: "Starke Partnerschaft entwickeln"

"Wir freuen uns sehr, mit Daikin einen Namensgeber mit großer nationaler und internationaler Strahlkraft gefunden zu haben, der zu 100 Prozent zu uns passt", so Frank Bohmann. Der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga GmbH fügt ee an: "Ebenso wie wir steht das weltweit tätige Unternehmen für herausragende Qualität, Innovation und Erfolg."

"Nach einem ersten kleineren Schritt mit Daikin in der laufenden Spielzeit, machen wir jetzt mit der Vergabe des Namenrechtes einen großen Schritt, von dem jeder Club profitieren wird. Wir sind davon überzeugt, dass wir eine starke Partnerschaft über alle Kanäle hinweg entwickeln werden", so Frank Bohmann weiter.

Daikin: "Das passt wunderbar zu uns"

"Wir freuen uns, dass wir die nächste Stufe unserer Partnerschaft mit der HBL eingehen und diese ab dem 01.07.2024 unter dem Namen Daikin Handball-Bundesliga auftritt", erklärte Martin Krutz.

Der Geschäftsführer der Daikin Airconditioning Germany GmbH führte aus: "Wir fühlen uns als Partner des deutschen Handballsports sehr wohl, da wir als Unternehmen die gelebten Werte des Handballs wie Fairness, Respekt und Zusammenhalt teilen."

"Handball ist ein Teamsport: wie auch bei Daikin zählt jeder individuelle Beitrag und jeder Einsatz trägt zum gemeinschaftlichen Erfolg bei. Handball ist nicht nur ein Sport, sondern eine Leidenschaft, die Menschen verbindet und positive Werte fördert. Strategie, Action und Geschwindigkeit - das passt wunderbar zu uns", so Martin Krutz weiter.

Schwenker: "Einmalig in der Geschichte des deutschen Handballs"

Daikin baut mit dem Erwerb des HBL-Namensrechtes sein aktuelles Sponsoring im Handball-Sport aus, das Unternehmen ist in der laufenden Saison bereits offizieller HBL-Partner und zudem auch beim DHB engagiert.

HBL-Präsident Uwe Schwenker, der in dieser Funktion auch Vizepräsident des Deutschen Handballbundes ist, befindet: "Der Erwerb des Namensrechtes durch Daikin ist für die Handball-Bundesliga ein Meilenstein, das umfassende Engagement unseres zukünftigen Hauptsponsors ist auch wirtschaftlich sehr attraktiv und einmalig in der Geschichte des deutschen Handballs."

"Dies zeigt die große Attraktivität unserer Bundesliga im In- und Ausland", so der Liga-Präsident. "Dass sich unser Namensgeber auch beim DHB engagiert, begrüßen wir, denn durch diesen ganzheitlichen Ansatz profitiert der gesamte Handballsport. Bereits jetzt bedanken wir uns bei unserem bisherigen Namensgeber für eine erfolgreiche und vertrauensvolle Partnerschaft."

Umfassende Partnerschaft

Die Partnerschaft zwischen der Handball-Bundesliga GmbH und Daikin beinhaltet laut der Pressemeldung der HBL umfangreiche Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen. So gibt es ein Composite-Logo, das beide Marken verbindet, welches auf dem Trikotärmel jedes Spielers aufgedruckt ist, der in den Kadern der 18 HBL-Clubs unter Vertrag steht.

Zudem ist das Markenlogo von Daikin in sämtlichen Bundesliga-Arenen auf exklusiven Eckwürfeln sowie auf jeweils zwei Bodenaufklebern zu sehen. Dieses Paket beinhaltet auch die beiden HBL-Events HBL Super Cup und Rewe Final4 um den DHB-Pokal.

Daikin erhält zudem Vermarkungsrechte auf den digitalen Kanälen der Liga und der Erstligisten sowie Rechte zur Erstellung und Ausspielung von exklusivem Content.

"Beide Partner wollen mit der ganzheitlichen Partnerschaft die positive Entwicklung der "stärksten Liga der Welt" weiter vorantreiben und noch mehr Menschen für den Handball gewinnen", heißt es zu den Zielen.

Nachhaltigkeit im Fokus

Zudem soll die Vorbildfunktion des Handball genutzt werden, besondere Bedeutung habe die Nachhaltigkeit.

"Die feste Verankerung von Nachhaltigkeit in unserer Unternehmensstrategie und -kultur ist neben der sportlichen und wirtschaftlichen Performance zentrales Zukunftsthema", so Frank Bohmann.

Der Liga-Geschäftsführer fügt an: "Auf dem Weg zu einem klimaneutralen Spielbetrieb, den die Handball-Bundeliga glaubwürdig geht, ist die gesellschaftliche Vorreiterrolle von Daikin Motivation und wichtige Unterstützung, durch die wir auch eine deutlich erhöhte Zielgruppen-Sensibilisierung beim Umgang mit begrenzten Ressourcen erreichen wollen."