Handball Bundesliga ab Juli mit neuem Logo und neuem Namen

Ab dem 1. Juli 2024 präsentiert sich die Handball Bundesliga aufgrund des neuen Namenssponsors mit einer neuen Marke und einem neuen Logo: Die DAIKIN Handball-Bundesliga startet in die Saison 2024/25.

Ab dem 1. Juli 2024 ist DAIKIN Namensgeber und strategischer Partner der Handball-Bundesliga. Aufgrund dieses neuen Namenssponsors hat sich die HBL auch ein neues Logo verpasst und will ihren Markenauftritt weiterentwickeln und den Erfordernissen der Digitalisierung nachkommen.

"Handball first: Im Mittelpunkt von HBL-Logo und -Markenauftritt steht deutlich verstärkt der Handballsport. Das Erscheinungsbild konzentriert sich auf die wesentlichen Elemente: den Handballspieler mit dem Ball in der Hand. Zusätzliches Schlüssel- und Designelement des modernisierten Markenbildes der DAIKIN HBL ist der im Handballsport typische Wurfkreis", so die Liga zum neuen Logo.

“Durch die Integration dieses wichtigen Spielfeld-Elements gelingt eine zusätzliche Emotionalisierung des HBL-Logos und -Designs, durch die spielfeldähnliche Anmutung wird außerdem eine hohe Wiedererkennbarkeit der Marke erreicht. Auch die 2. Handball-Bundesliga zeigt sich ab der kommenden Saison mit einem profilschärfenden modernen Logo sowie mit einer aufgefrischten Wort-Bild-Marke", erläutert die Handball Bundesliga in ihrer Mitteilung.

Daikin Partner bis 2026

"Die Vereinbarung zwischen der Handball-Bundesliga GmbH und Daikin gilt mindestens für die kommenden zwei Jahre bis zum 30.06.2026 mit Option auf drei weitere Jahre", hatte die HBL den neuen Namenssponsor bereits Ende Januar vermeldet, er löst das Unternehmen Liqui Moly ab. Ein weiterer Vorgänger war die DKB.

Über die Höhe des Engagements wurden keine Angaben gemacht. "Der Erwerb des Namensrechtes durch Daikin ist für die Handball-Bundesliga ein Meilenstein, das umfassende Engagement unseres zukünftigen Hauptsponsors ist auch wirtschaftlich sehr attraktiv und einmalig in der Geschichte des deutschen Handballs", erklärte Liga-Präsident Uwe Schwenker allerdings.

Die Handball Bundesliga stellt den neuen Partner wie folgt vor: "Daikin gehört zu den weltweit führenden Anbietern in den Bereichen Heizung, Klimatisierung, Lüftung, Luftreinigung und Kälteerzeugung, deren Produkte und Services sich sowohl in Privathaushalten als auch in Gewerbe und Industrie finden."

» mehr zur Partnerschaft von HBL und Daikin

Przemus: "Weiterentwicklung des Logos"

Jan Przemus, Geschäftsleitung Marketing der HBL GmbH führt aus: "Die Handball-Bundesliga und ihre Clubs stehen für Erfolg, Leidenschaft und Qualität. Diese Werte fließen in die Weiterentwicklung unseres Logos und des Markenbildes ein."

"Wir gehen hier konsequent den Weg der Modernisierung, sind zeitgemäß im Design und entsprechen den Anforderungen der Digitalisierung, gleichzeitig bleiben wir unserer Tradition verbunden. Wir sind sehr gut gerüstet, um mit unserem neuen Namensgeber DAIKIN, allen anderen Sponsoren und mit unserem Medienpartner Dyn unsere Wort-Bild-Marke über alle Kanäle hinweg erfolgreich, reichweitenstark und wettbewerbsfähig in Szene zu setzen", fügt Przemus an.

Die Handball Bundesliga betont, dass sie mit dem neuen Markenauftritt auch die Erfordernisse digitaler Kanäle und die "wachsenden Ansprüche von Medienpartnern, Sponsoren und Fanwelt" erfüllt. "In der Farbwelt bleibt das bewährte Dunkelblau erhalten, wird aber verfeinert und um verschiedene Abstufungen ergänzt. Stärkere Kontraste sowie neue Schriften sorgen für ein modernes, dynamisches digitales Erscheinungsbild”, so die HBL.

» Hintergrund: Der millionenschwere Plan von Daikin im Handball