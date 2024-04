Handball-Boom in Österreich

Handball erlebt in Österreich derzeit einen regelrechten Boom. Das ist vor allem auch an der Entwicklung der Zuschauerzahlen abzulesen.

Schon seit Beginn der aktuellen Saison sei in den Handball Ligen Austria eine kontinuierliche mediale Steigerung zu beobachten, die sich etwa an den starken Zahlen der Einschaltquoten im TV (ORF und krone.tv), den guten Klick-Zahlen auf der Streaming-Plattform fan.at/hla oder einer gesteigerten Präsenz in den sozialen Medien zeige, teilte der Liga-Verband HLA mit.

Die starke Leistung der österreichischen Männer-Nationalmannschaft bei der EM in Deutschland Anfang des Jahres und die damit ausgelöste Euphorie habe diesen Trend nochmals verstärkt. "Dieser Aufwind macht sich gerade auch hinsichtlich der Zuschauerzahlen in der HLA Meisterliga bemerkbar, wo Begeisterung und Fanaufkommen mit jedem Spiel größer werden...", freut sich die HLA.

Vor allem in Vorarlberg beim Alpla HC Hard und Bregenz Handball erreicht die Handball-Begeisterung einen neuen Höhepunkt: Mit durchschnittlich 1.350 Besuchenden pro Spiel in der Sporthalle am See konnten die Harder im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von bemerkenswerten 15 Prozent erzielen.

Das Ländle-Derby im Herbst gegen Bregenz Handball, das als Top-Spiel der Saison gilt, war bereits Tage im Vorfeld ausverkauft (Kapazität von 2.280 Plätzen). Auch das zweite Ländle-Derby der aktuellen Saison in der vergangenen Woche, diesmal mit Bregenz Handball als Gastgeber, war restlos ausverkauft.

Schwaz steigert Zuschauerschnitt um 30 Prozent

Auch Sparkasse Schwaz Handball Tirol, die Tiroler sind aktuell Tabellenführer in der HLA Meisterliga und kämpfen am Wochenende im Fernduell mit dem Alpla HC Hard um den Sieg im Grunddurchgang, freut sich über maximales Zuschauerinteresse.

So waren gar die letzten vier Spiele in der 1.000 Fans fassenden Sporthalle Schwaz Ost bis auf den letzten Platz ausverkauft. Über die Saison gesehen verzeichnen die Schwazer einen Schnitt von 800 Zuschauer:innen pro Spiel und damit ein Wachstum von rund 30 Prozent im Vergleich zur Vorsaison.

Bei der HSG Holding Graz fanden im Kalenderjahr 2024 beim Süd-Derby gegen den SC Kelag Ferlach und zuletzt beim Duell gegen die Roomz Jags Vöslau über 1.200 Zuschauer:innen den Weg in den Raiffeisen Sportpark und sorgten bei diesen beiden Spielen, wie auch beim bisherigen Rekordspiel in der aktuellen Saison am 9. März gegen die BT Füchse Auto Pichler (mit mehr als 1.600 Fans), für tolle Stimmung.

Weber sorgt für Zuschauer-Boom

Bei der HSG Xentis Bärnbach/Köflach ist spätestens mit der Bekanntgabe der Verpflichtung von Robert Weber bereits im Herbst ein richtiger Zuschauer-Boom ausgebrochen, der, sicherlich auch unterstützt durch die Erfolge des Nationalteams und der Wahl von Robert Weber ins All-Star-Team der EM, bis heute anhält.

Auch ohne einen absoluten Top-Star wie Robert Weber ist auch beim UHC Speed Connect Hollabrunn das Zuschauerinteresse (traditionell) groß. Der Aufsteiger kann trotz des letzten Rangs in der Tabelle auf ein treues und frenetisches Publikum vertrauen.

Positiver Effekt auch im Jugendbereich

Ganz ähnlich verhalte es sich auch bei den restlichen Teams der Liga, wobei neben den starken Zuschauerzahlen sich viele Klubs auch besonders über den starken Zulauf bei Kindertrainings, ausgebuchten Kinder-Sommercamps und einer allgemein spürbaren Begeisterung für den Handballsport freuen, so der Liga-Verband.

"Unsere Klubs verzeichnen schon seit Saisonbeginn starke Zuschauerzahlen und man merkt, dass "post-corona" die Menschen nun wieder zu Top-Veranstaltungen drängen, vielleicht sogar stärker als davor. Dazu kam dann natürlich die von unserem Nationalteam bei der EM ausgelöste Euphorie, die es ermöglicht hat, auch Menschen außerhalb des klassischen "Stammpublikums" in die Hallen der HLA Meisterliga zu bringen", sagt HLA-Geschäftsführer Christoph Edelmüller.

Edelmüller betont: "Dass dieser Trend weiter anhält, ist wahnsinnig schön zu beobachten und macht richtig Vorfreude auf die nächsten beiden, finalen Monate in der HLA Meisterliga und HLA Challenge, wenn es dann so richtig um die Wurst geht."