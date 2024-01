Handball auf Österreicherisch

Handballer verstehen sich auf dem Parkett, doch auch wenn man in Deutschland und Österreich dieselbe Sprache spricht - einige Begriffe sind durchaus unterschiedlich, auch im Handball.

Robert Weber setzt zu einem Wuzzler an. Marco Wolf

Aufbau:

Während sich in Deutschland der Begriff Rückraum etabliert hat, spricht man in Österreich eher vom Aufbau.

Flieger:

In Deutschland wurde der Trick nach Handball-Legende Bernhard Kempa benannt, der diese Spielzugvariante einst kreierte. In der Alpenrepublik spricht man vom Flieger.

Heuer:

Wenn die Österreicher auf die Leistung eines Jahres oder einer Saison zurückblicken, dann wird immer der Begriff heuer verwenden.

Jänner:

Das österreichische Wort für den Januar, den Monat der Handball-EM.

Leiberl:

Während der Deutsche zum Trikot greift, hat sich südlich der Alpen das Leiberl etabliert. So oder so, beide Mannschaften tragen den Adler auf der Brust.

Stangerl:

Auch die Torpfosten haben in Österreich andere Namen, Stangerltreffer gilt es also zu vermeiden.

Wuzzler:

Vor allem die Außenspieler setzen in Deutschland gerne zum Dreher an, in Österreich hat sich hingegen der Wuzzler etabliert.