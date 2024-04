Handball auch mit über 40 - aber ohne harte Fouls

Im Juni lädt der Handballverband Niedersachsen-Bremen (HVNB) bereits zum dritten Mal zu einem Five-a-Side-Turnier ein. Die Idee dieser körperlosen Handball-Spielform stammt aus Dänemark und eignet sich für (Wieder-)Einsteiger im höheren "Handballer-Alter". Kann es eine Chance für Mitgliedergewinnung und -bindung sein?

"Vermisst du auch deine Jugend in der Handballhalle und die 3. Halbzeit?", fragt der Dänische Handballverband auf seiner Webseite rhetorisch und gibt selbst die Antwort: "Dann ist Five-a-side genau das Richtige für dich!" Denn Five-a-side sei für alle, "die Handball wie in der guten alten Zeit spielen wollen - nur ohne die harten Fouls."

Die Mitgliedergewinnung im Jugendbereich, über Kooperationen mit Kindergärten und Schulen, steht im Handball im Fokus, doch auch am anderen Ende des Altersspektrums lässt sich ansetzen - sei es, um Handballer:innen länger bei der Sportart zu halten oder neue Mitglieder zu gewinnen.

Der normale Trainings- und Wettkampfbetrieb mit dem festgelegten Spielplan und der körperlichen Härte im Spiel ist jedoch nicht (mehr) für alle Erwachsenen etwas - entweder, weil man die Verbindlichkeit nicht leisten kann oder einem die Verletzungsgefahr zu groß ist.

An diesem Punkt setzt Five-a-Side an: Durch zehn Regelanpassungen entsteht eine Spielform mit weniger Körperkontakt und vielen Aktionen, die sich alters- und geschlechtsübergreifend spielen lässt. 2021 testeten der Deutsche Handballbund und der damalige Handball-Verband Niedersachsen die dänische Spielform erstmals, seitdem taucht die Variante eventbezogen immer wieder beim DHB auf.

"Die Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind sehr, sehr positiv", betont Martin Goepert, Vorstand für Mitgliederentwicklung im Dachverband. "Ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass es mega Spaß macht."

Die Geschäftsstelle des Dachverbandes trat bereits in einem Five-a-Side-Match gegeneinander an; ehemalige Nationalspieler:innen und Mitarbeiter:innen aus der Buchhaltung liefen gemeinsam auf. Auch die Geschäftsführer der Landesverbände testeten die Spielform; ebenso sowie die Generalsekretäre der europäische Nationalverbände.

Weit verbreitet ist die Spielform jedoch trotz des niedrigschwellingen Einstiegs nicht. Einzig im Handballverband Niedersachsen-Bremen bemühte sich bislang, die Alternative breiter aufzustellen. Von November 2021 bis Juli 2022 lief ein gemeinsames Pilotprojekt mit dem DHB und "angesichts des hervorragenden Feedbacks der Pilotvereine unterstützt der HVNB bei der flächendeckenden Einführung des Five-a-Side Angebots in Niedersachsen und Bremen", wie der Verband auf seiner Webseite schreibt.

Die Pilotprojekt-Vereine hätten bestätigen, "dass durch das Five-a-Side Angebot, ehemalige und aktive Handballerinnen und Handballer an den Verein gebunden werden und Eltern und ältere Interessierte mit dem Handballspielen begonnen haben", so der HVNB weiter. "Zeitgleich lassen sich so neue Engagierte im Verein gewinnen."

Die Spielform Five-a-Side könnte eine Möglichkeit sein, um die Gleichung "Handball = Wettkampf" aufzulösen. Denn anders als im Fußball, Volleyball oder Tischtennis, wo Hobbygruppen gang und gäbe sind, gibt es offene Trainingszeiten ohne Spielbetrieb für Erwachsenen kaum. Lediglich vereinzelt lassen sich Angebote über Google finden. Für Five-a-Side bietet Niedersachen inzwischen einen Vereinsfinder an

Dabei zeigt ein Blick auf die Bestandserhebung des DOSB, wie viele Mitglieder bereits Ü40 sind. 83.590 Männer und 40.788 Frauen der Handball-Mitglieder werden der Altersgruppe 41 bis 60 Jahre zugerechnet, 59.510 Männer und 18.310 Frauen sind über 60 Jahre alt. Über 200.000 von 736.736 Mitgliedern waren zum Stichtag 01.01.2023 damit 41 Jahre oder älter. Um diese zu behalten - oder sogar neue Handballer:innen in dieser Altersklasse zu gewinnen - eignen sich sowohl Five-a-Side als auch Hobbygruppen.

Die Chance, verstärkt Angebote für die älteren Handballer:innen zu schaffen und diese zu binden, will man übrigens selbst auf europäischer Ebene nicht entgehen lassen. Noch bis zum 15. April können sich Teams für die European Masters 2024 Handball Championships in Paredes (Portugal) anmelden. Vier Altersklassen im Männerbereich (35+/45+/50+/55+) und zwei Kategorien im Frauenbereich (33+/43+) sind ausgeschrieben - allerdings nicht als Five-a-Side.

