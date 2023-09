Hand-OP: Mehrere Wochen Pause für Stindl

Der Karlsruher SC muss mindestens drei Wochen auf Routinier Lars Stindl verzichten. Der 35-Jährige hat sich einen Kahnbeinbruch in der rechten Hand zugezogen und muss operiert werden.

Wie der KSC am Montag auf der Vereinswebsite mitteilte, ist für Mittwochvormittag eine Operation für Stindl angesetzt, bei der der Bruch stabilisiert werden soll. Anschließend wird der Offensivmann "bei idealem Heilungsverlauf" etwa drei Wochen fehlen - womöglich fällt Stindl also auch länger aus.

"Die Konsequenz ist, dass mit Lars einfach ein Qualitätsspieler wegbricht", ordnete KSC-Trainer Christian Eichner im Gespräch mit den "Badischen Neuesten Nachrichten" die Verletzung des Neuzugangs, der im Sommer nach 13 Jahren zu seinem Jugendklub zurückkehrte, ein.

Dem Bericht zufolge soll sich Stindl die Verletzung bereits beim Heim-Sieg gegen Eintracht Braunschweig (2:0) am vorvergangenen Sonntag zugezogen haben, gegen Düsseldorf am 5. Spieltag (1:3) spielte er mit einer Bandage.

In seinen bisherigen sechs Einsätzen für den KSC in der laufenden Saison - fünfmal in der Liga, einmal im DFB-Pokal - stand Stindl jeweils in der Startelf. Bei der 1:2-Niederlage im Pokal gegen Saarbrücken erzielte er den zwischenzeitlichen Ausgleich, in der Liga verzeichnete er bislang zwei Vorlagen sowie eine kicker-Durchschnittsnote von 3,20.