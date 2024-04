Hanche-Olsen sorgt für eine Schrecksekunde in Mainz

Quasi mit der letzten Aktion des Vormittagstrainings sackte Andreas Hanche-Olsen auf den Rasen. Der Mainzer Innenverteidiger ist mit dem rechten Sprunggelenk, an dem er in der Hinrunde operiert wurde, umgeknickt.

Chefcoach Bo Henriksen und zwei der drei Co-Trainer wollten aus nächster Nähe sehen, was passiert war, als Andreas Hanche-Olsen minutenlang von den Physiotherapeuten behandelt wurde auf dem Nebenplatz des Wolfgang-Frank-Campus. Nachdem das rechte Sprunggelenk bandagiert und mit einem Eisbeutel gekühlt war, der Spieler es beim Gang vom Trainingsplatz schon wieder einigermaßen belastete, hellten sich die Mienen der Trainer etwas auf.

"Er hat sich den Knöchel verdreht, wir müssen abwarten, was die Untersuchungen ergeben, vielleicht werden wir ein MRT machen", erklärt Henriksen. Von der langen Leidenszeit seines Leistungsträgers weiß der neue Cheftrainer nur vom Hörensagen. Der Norweger hatte sich bereits in der Sommervorbereitung am rechten Sprunggelenk verletzt, bestritt dann sogar noch zwei Kurzeinsätze, bevor er sieben Wochen später auf Anraten des medizinischen Staffs seiner Nationalmannschaft doch unters Messer kam. Es sei so ziemlich alles kaputt gewesen, was kaputt gehen konnte. Hanche-Olsen fiel bis Februar aus. Beim 1:1 in Freiburg absolvierte er am vergangenen Wochenende erst seinen zwei Saisoneinsatz über 90 Minuten.

Ob der Mainzer mit der Rückennummer 25 am Sonntag gegen den 1. FC Köln (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auflaufen kann, ist ungewiss. Gegebenenfalls können Josuha Guilavogui oder Edimilson Fernandes einspringen, denen Henriksen engagierte Trainingsleistungen bescheinigt. Die Übungseinheit am Mittwoch fand noch ohne Leandro Barreiro statt, der nach seiner Hüftprellung aus dem letzten Spiel lediglich eine Laufeinheit absolvierte und in den nächsten Tagen ins Mannschaftstraining einsteigen soll.

Lizenz für beide Ligen ohne Bedingungen und Auflagen

Während die FSV-Mannschaft mit einem Sieg gegen Köln seinen Vorsprung gegenüber Platz 17 auf acht Punkte vergrößern kann und in den restlichen drei Saisonspielen nur noch theoretisch direkt absteigen könnte, hat der Klub seine Hausaufgaben im Hinblick auf die nächste Saison bereits "abgezeichnet" bekommen. Mainz 05 erhält die Lizenz für die Bundesliga und 2. Liga "ohne Auflagen und Bedingungen", wie Sportvorstand Christian Heidel auf Nachfrage erklärt.