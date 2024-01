Hanche-Olsen arbeitet sich in Mainz nach einer "Schock-Diagnose" wieder ran

Bereits im letzten Vorbereitungsspiel vor dem Bundesligastart zog sich Andreas Hanche-Olsen eine Sprunggelenkverletzung zu. Ende September wurde er operiert. Jetzt steht er kurz vor dem Einstieg ins Mannschaftstraining.

Ankunft in Marbella: Andreas Hanche-Olsen arbeitet am Comeback. IMAGO/Rene Schulz

Der Ablauf mutet kurios an. "Gegen den FC Burnley habe ich mir nach einem Sprung bei der Landung den Knöchel verdreht, es war eine große Krafteinwirkung", sagt Hanche-Olsen, der mit der Verletzung am zweiten und dritten Spieltag noch zwei Bundesliga-Kurzeinsätze bestritt.

Die Beschwerden wurden aber nicht besser, weshalb der Norweger den medizinischen Staff seiner Nationalmannschaft um eine weitere Meinung bat. "Sie rieten mir dann, es zu operieren, das war für mich ein kleiner Schock. Ich hatte gedacht, ich könnte nach wenigen Tagen wieder ins Training einsteigen. Stattdessen hieß es, ich werde erst nächstes Jahr wieder Fußball spielen können", erinnert sich der 26-Jährige. Seit der Verletzung waren inzwischen sieben Wochen vergangen.

Podcast Wer war der Mensch Franz Beckenbauer? (mit Carlo Wild) Franz Beckenbauer starb am 7. Januar 2024 mit 78 Jahren. Der langjährige kicker-Chefreporter Karlheinz Wild erinnert sich an viele Begegnungen mit dem Kaiser und erzählt, was den Menschen Franz Beckenbauer ausgemacht hat. alle Folgen

Wochenlang in einer Orthese

Im rechten Sprunggelenk sei so ziemlich alles kaputt gewesen, was kaputt gehen konnte, gebrochen war es allerdings nicht. "Die Bänder und die Kapsel", seien besonders stark in Mitleidenschaft gezogen gewesen, berichtet Hanche-Olsen. "Die erste Rehaphase über eineinhalb Monaten habe ich in Norwegen absolviert. Zu dieser Zeit konnte ohnehin nicht viel machen, weil mein Fuß in einer Orthese ruhiggestellt war", erinnert er sich an die schweren Zeiten.

Seit dem Spätherbst setzt Hanche-Olsen sein Aufbautraining in Mainz fort und reiste mit der Mannschaft vorige Woche auch ins Trainingslager nach Marbella, obwohl er bislang nur individuell trainieren kann. "Es wird besser, es braucht natürlich seine Zeit. Nach der OP war von vier bis sechs Monaten Pause die Rede. Das Ziel ist, Ende Januar oder Anfang Februar wieder Fußball spielen zu können. Aber ich will auch nichts überstürzen, schließlich war ich lange draußen", betont der Innenverteidiger. Das Aufwärmen und Passübungen kann er bereits mit der Mannschaft mitmachen, auf Sprints und Zweikämpfe verzichtet noch.