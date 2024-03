Hanau setzt sich im Krimi gegen Gelnhausen durch

Handball-Drittligist HSG Hanau hat am Gründonnerstagabend das Main-Kinzig-Derby gegen den TV Gelnhausen mit 27:26 (11:13) für sich entschieden. Der TV Gelnhausen und die HSG Hanau boten im Nachholspiel des 20. Spieltags der 3. Handball-Liga Süd-West einen Krimi vor 847 Zuschauern in der Hanauer Main-Kinzig-Halle, bei dem der TVG lange Zeit in Führung lag. Am Ende hatten aber die Hausherren die Nase vorne.

Mit zehn Treffern war Malolepszy der erfolgreichste Torschütze. Auf Gelnhäuser Seite trafen außerdem Wörner und Yannick Mocken je drei Mal. Bei der HSG Hanau warfen Rückraumspieler Schiefer und Luca Braun die meisten Tore (je 6 Tore).

"Was die letzten sieben Minuten heute hier in der Main-Kinzig-Halle gelaufen ist, da kann ich wieder nur den Hut vor meiner Mannschaft ziehen", meinte HSG-Cheftrainer Hannes Geist nach Abpfiff am Mikrofon. "Die Jungs haben das Spielglück erzwungen und ich bin einfach sehr glücklich, dass wir das Derby heute zu unseren Gunsten entschieden haben."

Der HSG-Coach gab seinem Team in einer Auszeit 19 Sekunden vor dem Ende die letzten Instruktionen mit auf den Weg und eigentlich, so verriet es Hanaus Spielmacher Jan-Eric Ritter später im Interview, war die letzte Offensivaktion, der letzte Spielzug ganz anders geplant.

"Nach so einem Spielverlauf will man am Ende natürlich mehr haben. Wie die Jungs unter diesen Voraussetzungen gespielt und gekämpft haben, war aber bemerkenswert. Ein großes Dankeschön geht an die Fans, die die Mannschaft toll unterstützt haben und nach dem Spiel mit ihrer Reaktion wieder aufgebaut haben. Wenn die gute Leistung der Mannschaft so honoriert wird, pusht das ein Team. Klar sind wir jetzt auch etwas niedergeschlagen, aber unsere Zeit wird kommen", zog Gelnhausens Cheftrainer Matthias Geiger dennoch ein positives Fazit aus dem Spiel.

Beide Mannschaften starteten nervös in die Partie und leisteten sich einige Ballverluste und Fehlwürfe. Der TVG, dem mit Jannik Geisler, Fynn Hilb und Leon David drei wichtige Kräfte fehlten, geriet direkt am Anfang mit zwei Toren in Rückstand, konnte aber durch das erste eigene Tor in der sechsten Minute von Benjamin Wörner den Anschluss zum 1:2 wieder herstellen. In dieser Phase war das Spiel von guter Abwehrarbeit, guten Torhüterleistungen und hohem Einsatz von beiden Teams geprägt. Die insgesamt 13 Zeitstrafen im Verlauf des gesamten Spiels verdeutlichen wie umkämpft das Match war.

Die Barbarossastädter blieben an ihrem Gegner dran und konnten in der 17. Minute durch ein Tor von Michael Hemmer zum ersten Mal mit 7:6 in Führung gehen. In der Folge hielt das Team um Kapitän Malolepszy voll dagegen und ging dank eines weiteren Tores von Wörner beim Stande von 13:11 sogar mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Kabine.

"Es gibt immer mal wieder Nackenschläge, das gehört zu unserer Saison in diesem Jahr dazu. Wir versuchen aber immer nach vorne zu schauen und das hat uns heute für das Spiel viel gegeben", meinte Geist, der weiterhin im Training nicht auf seinen vollen Kader zurückgreifen kann. Neben HSG-Kapitän Max Bergold fehlten am Donnerstagabend auch Robin Marquardt und Niklas Schierling bei den Grimmstädtern.

Im zweiten Durchgang überzeugte das junge Gelnhäuser Team weiterhin mit einer guten Deckungsarbeit und lag phasenweise mit drei Treffern in Führung. "Wir haben immer wieder die Chance verpasst, auf vier Tore wegzuziehen, auch wegen der guten Leistung des Hanauer Torwarts", haderte Geiger mit einigen verpassten Möglichkeiten, die zu einer Vorentscheidung zugunsten Gelnhausens hätte führen können.

"Wir hatten eine schwierige Phase nach dem 18:21-Rückstand in der 44. Minute", bemerkte auch Geist. "Da hätte Gelnhausen gleich zwei Mal auf einen 4-Tore-Vorsprung stellen können. Wir haben es aber geschafft, uns mit einer unglaublichen Moral da rauszukämpfen."

Die Rotweißen blieben fast die gesamte zweite Hälfte zwar in Führung, ohne sich jedoch entscheidend abzusetzen. So kam es, wie es kommen musste. In der 58 Minute gelang der HSG Hanau der erneute Ausgleich zum 25:25 und sogar der 26:25-Führungstreffer. Malolepszy glich in der 60. Minute noch einmal aus, aber den Siegtreffer von Hanaus Cedric Schiefer vier Sekunden vor Schluss konnte er mit seinem Team nicht verhindern.

HSG Hanau - TV Gelnhausen 27:26 (11:13)

HSG Hanau: Adanir, Müller; Ritter (1), Jusys, Gerst, Scholl, Ahrensmeier (2), Braun (6/1), Schröder (1), Rivic (5), Fulda (5/3), Schiefer (6), Hüttmann (1)



TV Gelnhausen: Lahme, Alexander Bechert; Müller, Mocken (3), Hemmer (1), Fehl (1), Max Bechert (2), Malolepszy (10/7), Altwein (2), Reinhardt (1), Belter (1), Georgi (1), Wörner (3), Wagner



Schiedsrichter: Paul Kijowsky / Lukas Strüder

Zuschauer: 847

Siebenmeter: 4/8 ; 7/8

Strafminuten: 16/10