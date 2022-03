Hanau schlägt Ginsheim - Alzenau setzt sich an die Spitze

Es geht eng zu in der Platzierungsrunde der Hessenliga, das zeigte schon der Auftaktspieltag. Bayern Alzenau bezwang Türk Gücü Friedberg, der FC Hanau setzte sich im Kellerduell gegen den VfB Ginsheim durch.

Knappe Heimsiege bestimmten den Auftaktspieltag der Platzierungsrunde der Hessenliga. Das Tableau führt nach dem 3:2-Erfolg über Türk Gücü Friedberg der FC Bayern Alzenau an. Es war ein packendes, in Durchgang zwei turbulentes Spiel, alle Tore fielen in den zweiten 45 Minuten. Nach einer etwas zähen ersten Hälfte, in der die Heimelf einen Handelfmeter vergab, sorgte gleich nach Wiederanpfiff Brauburger für das 1:0: Von Bischof in die Tiefe geschickt, umkurvte er den Gäste-Keeper und netzte ein (47.). Fecher konnte nur wenig später nach einem Eckball aus kurzer Distanz das 2:0 nachlegen (55.). Doch die Friedberger gaben sich nicht auf: Nach einem Konter gab es Foul im Strafraum, Michel ließ sich die Chance nicht entgehen und verkürzte auf 1:2 (61.). Nur drei Zeigerumdrehungen später gelang Saighani nach einem Fehler in Defensivverbund der Heimelf aus kurzer Distanz gar das 2:2 (64.). Doch Alzenau hatte mit dem eingewechselten Baumann noch einen Pfeil im Köcher: Nach Flanke Brauburger netzte er zum 3:2-Endstand. Die Gäste vergaben in der Nachspielzeit noch den möglichen Ausgleich.

Fingerzeig: Bayern Alzenau jubelte gegen Friedberg. IMAGO/Beautiful Sports

Drei Zähler gab es auch für den KSV Baunatal. Die Nordhessen setzten sich mit einer starken Leistung gegen das punktgleich in die Runde gegangene RW Walldorf mit 2:1 durch. Die Gäste starteten zwar stärker, schossen aber einen Foulelfmeter über das Tor. Baunatal ging so etwas glücklich vor der Pause in Front: Schmeer chippte den Ball freistehend vor dem Keeper zum 1:0 ins Netz (45.). Nach Wiederanpfiff verdiente sich der KSV mit einer Leistungssteigerung die Führung, legte so auch das 2:0 nach. Nachdem Cakmak den zweiten Foulelfmeter des Tages noch vergab, machte es sein Teamkamerad Schmeer nur zwei Minuten später bei einem Handelfmeter besser und besorgte auch das 2:0 (65.). Walldorf drängte zwar nun, Baunatal aber verteidigte konsequent. Erst in der Nachspielzeit gelang Geisler noch der 1:2-Anschluss (90.+2), es blieb aber beim Sieg der Heimelf.

Hanau siegt klar

Mit einem wichtigen 2:1-Heimsieg gegen den FV Bad Vilbel ist der Hünfelder SV in die Abstiegsrunde gestartet. Entscheidend in dieser Partie war Minute 41, in der nämlich flog Emmel nach einem langen Ball und einem Foul mit einer Notbremse vom Feld. Wenig später besorgte Vogt das zu diesem Zeitpunkt schmeichelhafte 1:0 der Heimelf. In Überzahl besorgte Sternstein nach Wiederanpfiff per Kopf schnell das 2:0 (55.). Durch den eingewechselten Kovacic schafften die Gäste in Unterzahl zwar noch den Anschlusstreffer (70.), der Hünfelder SV allerdings ließ in den Schlussminuten nicht mehr viel zu und springt mit dem Dreier auf Rang fünf. Auch die Buchonia aus Flieden feierte einen knappen Erfolg zum Auftakt. Mit 1:0 bezwang sie den SV Zeilsheim. Das Tor des Tages in einem umkämpften Duell erzielte Götze nach schönem Hagemann-Einsatz. Nach der Pause hatte Flieden dann auch das nötige Glück nach einem Pfostentreffer der Gäste. Rang neun in einem engen Mittelfeld ist die angenehme Folge für die Buchonia.

Einen klaren Sieg feierte hingegen der FC Hanau gegen das Schlusslicht der neu gebildeten Tabelle, den VfB Ginsheim. Dabei starteten die beiden Teams, die mit den wenigsten Punkten in diese K.o.-Runde eingruppiert wurden, zaghaft; es ging um viel, entsprechend chancenarm war das Geschehen. Ein Ljubicic-Freistoß sorgte für die 1:0-Pausenführung der Hanauer (27.). In Durchgang zwei sorgten Bejic (76.) und Calabrese (90.) für den letztlich verdienten Erfolg des FCH und damit den direkten Anschluss an die Mittelfeldplätze.

Steinbach kann Überzahl nicht nutzen

Im einzigen Sonntagsspiel gab es zwischen Viktoria Griesheim und dem SV Steinbach keinen Sieger - und das, obwohl die Viktoria nach einer glatt Roten Karte für Windeck nach Linienrichterbeleidigung (42.) und einer Ampelkarte für Assar nach wiederholtem Foulspiel (78.) am Ende mit zwei Mann weniger auf dem Feld stand. Doch der SV Steinbach konnte in einer emotionalen Partie die beiden Führungen, die jeweils nach Standardsituationen fielen, nicht behaupten: Zunächst verpasste der SVS es, nach Stadlers frühem 1:0 (9.) trotz guter Gelegenheiten nachzulegen, auch Neacsus 2:1 kurz vor der Pause (45.) sollte nicht halten. Lorenz (32.) und Stumpf (56.) glichen für Griesheim jeweils aus.