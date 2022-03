Hanau 93 schlägt zweimal Last-Minute zu - Steinbach dreht Pausenrückstand

Der 2. Spieltag in der Abstiegsrunde der Hessenliga ist absolviert. Großer Gewinner ist der FC Hanau 93, der einen Last-Minute-Sieg in Griesheim feierte. Dennoch bleibt das Tabellenbild eng. Platz vier und elf trennen gerade einmal vier Punkte.

Der SV Steinbach nimmt die Nichtabstiegsplätze ins Visier. Bei Türk Gücü Friedberg, bei dem unter der Woche Trainer Carsten Weber seinen sofortigen Rücktritt verkündet hatte, lag der SVS bereits nach einer Viertelstunde 0:2 im Rückstand, blies dann aber zur Aufholjagd. Dudda per Kopf (9.) und Michel aus kurzer Distanz nach Hereingabe (14.) legten eigentlich einen Start nach Maß für die Gastgeber hin. Aber die Steinbacher ließen trotz der beiden frühen Nackenschläge die Köpfe nicht hängen und verkürzten mit etwas Glück kurze Zeit später. Hansliks Abschluss bekam Koob erst hinter der Linie zu fassen (21.). Die Begegnung war kurzweilig mit guten Chancen auf beiden Seiten. Bis zur Pause drehte sich allerdings an der Anzeigentafel nichts mehr. Kurz nach Wiederanpfiff dann aber: Friedberg, geistig noch in der Kabine, schlief bei einem Freistoß der Gäste und Stadler drückte den Ball zum Ausgleich über die Linie (48.). Die Heimelf antwortete mit wütenden Angriffen, SVS-Torwart Bagus hielt seine Mannschaft mit einigen guten Reflexen aber im Spiel. Letztlich der Grundstein für den Erfolg. Die Schlussminuten gehörten dann den Gästen. Kvaca drehte nach einer Ecke schließlich die Partie und Stadler besiegelte mit seinem zweiten Treffer nach einem Konter den ersten Dreier des SV Steinbach - der nun wie Türk Gücü 14 Punkte auf dem Konto hat - in der Abstiegsrunde.

14 Zähler nahm auch Buchonia Flieden aus der Vorrunde mit in die Play-offs. Dabei sollte es nach dem Auftritt in Bad Vilbel bleiben. Denn es trafen am Samstag in einem schwachen Spiel nur die Gastgeber einmal. Flieden schaffte es in der Situation, die zum Tor führte, mehrmals nicht, den Ball erfolgreich aus dem Gefahrenbereich rund um den Strafraum zu klären. Die Abseitsfalle funktionierte zudem beim Zuspiel auf Cirpaci nicht und so war es für den Angreifer ein Leichtes, den Ball frei an Buchonen-Keeper Lukas Hohmann vorbeizuschieben. Bad Vilbel liegt auf Position vier, Flieden fällt auf zehn zurück.

Tags darauf kletterte der FC Hanau 93 mit einem Schlusssprint in Griesheim über den Strich. Bis drei Minuten vor Ende führten die Hausherren mit 2:1, der Sieg der "93er" war dennoch verdient. Denn trotz der beiden Griesheimer Führungstreffer - Paraschiv erzielte nach Lorenz-Vorlage das 1:0 (35.) und Royo verwandelte nach Torwartrückpass einen indirekten Freistoß zum zwischenzeitlichen 2:1 (49.) - zeigte Hanau über die volle Distanz die besseren Anlagen. Zum Last-Minute-Sieg benötigten die Gäste allerdings zwei Standards. Zunächst brachte Sejdovic einen Freistoß aus 20 Metern im Tor unter (87.), ehe Sentürk in der Nachspielzeit einen Eckball mit dem Kopf zum umjubelten Sieg über die Linie drückte.

Dass Hanau auf Platz sechs rangiert, liegt auch daran, dass Rot-Weiß Walldorf sein Heimspiel gegen den Hünfelder SV verdient mit 3:0 gewann. Die rot-weißen Hausherren dominierten von Beginn an, vergaßen im ersten Durchgang aber ein Tor zu schießen. Im zweiten Abschnitt justierte RWW sein Zielrohr neu. Binnen neun Minuten brachten Geisler per Elfmeter (61.), Struwe (63.) und Vogt (70.) die Heimelf mit ihrem Dreierschlag in die Spur. Walldorf - auf Platz drei liegend - hat nun bereits ein Fünf-Punkte-Polster auf Hünfeld, das die untere Tabellenhälfte mit 15 Punkten anführt.

Von 15 Punkten kann der VfB Ginsheim derzeit nur träumen. Das Schlusslicht blieb erneut ohne Punktgewinn. Gegen Baunatal lag Ginsheim durch Kissels Kopfballtreffer aus der 22. Minute sogar in Führung, nach zwei Ampelkarten (35., 72.) war für den VfB aber nichts zu holen. Ebenfalls mit dem Kopf besorgte Berninger-Bosshammer den Ausgleich (29.), Cakmak drehte die Begegnung noch vor der Pause nach Zuspiel von Schmeer. Im zweiten Durchgang hatte Ginsheim trotz Unterzahl die Chance auf den Ausgleich, spätestens nach Aidouds Platzverweis war aber die Luft raus. Der KSV festigt durch den zweiten 2:1-Erfolg seinen zweiten Platz und ist mit 23 Zählern nun punktgleich mit Tabellenführer FC Bayern Alzenau, dessen Spiel in Zeilsheim auf den 23. März verschoben wurde.