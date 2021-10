Hanau 93 feiert nächsten 3:1-Erfolg - Holebas ist Alzenaus später Held

Der FC Hanau 93 ist mit dem 3:1 über den KSV Baunatal auf den so wichtigen fünften Tabellenplatz gesprungen. Ganz oben steht noch immer die SG Barockstadt, die nach zuvor neun Siegen nun aber von Eintracht Stadtallendorf ein 0:3 aufs Brot geschmiert bekam. Für den FC Bayern Alzenau reichte es gegen den FSV Fernwald nach 0:2-Rückstand immerhin noch zu einem 2:2, was maßgeblich am prominenten Neuzugang Jose Holebas lag.

Jetzt hat es auch die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz erwischt, und wie! Gegen Eintracht Stadtallendorf kam der vormals ungeschlagene Spitzenreiter daheim mit 0:3 unter die Räder. Dass es so kommen würde, darauf wies lange nichts hin, in den ersten 45 Minuten lieferten sich beide Teams ein Spiel auf Augenhöhe, das torlos in die Kabinen ging. Dann bewies Gästetrainer Dragan Sicaja ein goldenes Händchen, denn er brachte Ephraim Eshele in die Partie. Der trug sich in der 54. Minute zum ersten Mal in die Torschützenliste ein, nachdem seine Eintracht im Pressing einen Ball erobert hatte und beim schnellen Gegenangriff den Joker in Szene setzte. Auch danach ließ die SGB nicht nach, aber wurde nach schneller Kombination durch Eshele erneut kalt geduscht (64.). Und auch weiterhin stand Stadtallendorf für Effizienz pur, Eshele drückte in der 76. Minute einen Abpraller vom Pfosten zum 3:0 über die Linie. Nach einer Notbremse musste Schadeberg mit Rot ein bisschen früher duschen gehen, die kurze Unterzahl konnte dem Auswärtsdreier des Regionalliga-Absteigers aber nichts mehr anhaben.

Trotz des unerfreulichen Nachmittags hat Fulda-Lehnerz noch sieben Punkte Vorsprung auf Platz zwei. Die magische Grenze ist sowieso die zwischen Rang fünf und sechs, denn dort entscheidet sich, wer Aufstiegs- und wer Abstiegsrunde spielt. Über diesen wichtigen Strich sprang am Samstag der FC Hanau 93 durch ein 3:1 gegen den KSV Baunatal. Der Sieg der Ljubicic-Elf brauchte einen langen Anlauf, schwieriger wurde es sogar ab der 65. Minute, als Schmeer für die Gäste traf. Doch dann schlug die Stunde der Hanauer, Wüst (78.) und Topcu (79.) setzten zum Doppelschlag an, Bejic machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf.

Auch der Hünfelder SV hat am Samstag einen wichtigen Sieg eingefahren. Dank eines Vogt-Doppelpacks nahm der HSV den Dreier von Buchonia Flieden mit. Die Hausherren schwächten sich selbst, als nach einer Stunde der erst zur Pause eingewechselte Ambe-Peterson nach zwei Fouls Gelb-Rot sah. Und kurz vor Schluss musste beim Stand von 0:1 auch noch Dücker mit der Ampelkarte gehen, Vogt nutzte das verzweifelte Drängen auf den Ausgleich des Gegners in der Nachspielzeit durch ein Tor aus knapp 50 Metern. Seinen ersten Treffer erzielte er nach einem Querpass nach gut einer Stunde.

Alzenau kommt in Unterzahl zurück

Bayern Alzenau und der FSV Fernwald teilten mit 2:2 die Punkte, haben aber Platz fünf weiter in Reichweite. Für Fernwald wäre am Samstag aber mehr drin gewesen, führten die Gäste schließlich durch Solak (45.) und Richter (50.) schon mit 2:0, ehe der FC Bayern zurückkam. Erst traf Topic in der 68. Minute zum Anschluss, in der letzten Minute schlug die Stunde von Top-Neuzugang Holebas, der mit einem Kopfballtreffer einen Punkt aufs Alzenauer Punktekonto buchte. Dieser Zähler erscheint noch ein ganzes Stück wertvoller, weil Alzenau nach Gelb-Rot für Pancar kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit in Unterzahl spielen musste.

Am Sonntag sah es geraume Zeit so aus, als ob der SV 1910 Neuhof mit einem Auswärtssieg beim 1. FC 06 Erlensee in Schlagdistanz zu Platz fünf rücken könnte. Nach Toren von Akif Kovac (5.) und Sabate (21.) führte Neuhof 2:0. Aber mit dem Anschlusstor durch Wagner per Elfmeter keimte in Erlensee noch vor der Pause Hoffnung auf (43.). Und tatsächlich, Jochen Breideband machte seine Elf in der Kabine richtig heiß, die brauchte nicht einmal 180 Sekunden für den Ausgleich durch Hixt. Jetzt stand das Spiel auf Messers Schneide und kippte in der 63. Minute endgültig auf die Seite Erlensees, das Meub für den am Ende entscheidenden Treffer zum 3:2 feierte.