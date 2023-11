Hanashiro kommt aus Fukushima: Dritter Japaner für den VfB Stuttgart II

Der VfB Stuttgart hat den japanischen offensiven Mittelfeldspieler Rinto Hanashiro verpflichtet. Der 18-Jährige hatte die Verantwortlichen bei einem Testspiel im vergangenen Februar gegen die JFA Academy Fukushima überzeugt.

Der VfB Stuttgart hat mit Rinto Hanashiro ein weiteres japanisches Talent an Land gezogen, das zunächst die zweite Mannschaft im Aufstiegsrennen der Regionalliga Südwest unterstützen wird. Der 18-Jährige kommt von der FCA Academy Fukushima und hat im Schwabenland erstmals einen Vertrag außerhalb seines Heimatlandes unterschrieben. Aufgefallen war er den Stuttgarter Verantwortlichen im vergangenen Februar bei einem Testspiel gegen eine gemischte Jugendmannschaft des VfB. Dort erzielte der offensive Mittelfeldspieler drei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.

Neben Anrie Chase und Rei Okada wird Hanashiro bereits der dritte Japaner im Kader von Cheftrainer Markus Fiedler sein. In der japanischen Juniorenliga Takamado U 18 PL Ost gelangen ihm in der vergangenen Saison zwei Tore und vier Assists in 19 Einsätzen. Zuletzt debütierte er zudem in der japanischen U-18-Nationalmannschaft gegen England (2:3).

Die U 21 des VfB Stuttgart mischt in der Regionalliga Südwest im Aufstiegsrennen mit. Zwar liegen die Schwaben mit sechs Punkten Rückstand auf den Stadtrivalen Stuttgarter Kickers aktuell nur auf dem vierten Tabellenplatz, haben aber noch ein Nachholspiel gegen den TSV Schott Mainz in der Hinterhand.