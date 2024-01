Hampus Wanne: "Bin froh, dass wir dagegenhalten konnten"

Hampus Wanne ist bei der Handball-EM 2024 bisher der Top-Torjäger der Schweden. Nachdem der amtierende Europameister die Vorrunde unbeschadet überstanden hat, freut sich der Außenspieler auf die Hauptrunde.

Aus Mannheim berichtet Lisa-Marie Kienzle

Zum Abschluss der Gruppe E lieferten Schweden und die Niederlande im Kampf um den Gruppensieg einen Krimi, in dem beide Teams auf Augenhöhe agierten. Mit dem Treffer von Hampus Wanne zum 28:28 nutzte Schweden die Chance nach einer Parade von Andreas Palicka und einem Tor durch Magdeburgs Felix Claar den knappen Sieg einzutüten. Im Anschluss sprach Wanne gegenüber handball-world über das Spiel und blickte auf die Hauptrunde.

Herzlichen Glückwunsch zum Sieg nach diesem umkämpften Spiel. Schweden beendet nach drei Siegen die Vorrunde mit einer weißen Weste. Wie war das Spiel aus deiner Sicht?

Hampus Wanne:

Anstrengend. Richtig anstrengend. Hut ab vor den Niederländern, sie spielen einen super Handball. Sie haben sich wirklich entwickelt in den letzten Jahren, haben einen klaren Plan, sind die ganze Zeit aggressiv. Ich bin richtig froh, dass wir heute dagegenhalten konnten, weil wir bisher ganz einfache Spiele gehabt und jetzt heute zeigen konnten, dass wir auch schwere Spiele gewinnen können. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft.

Was hat am Ende den Ausschlag gegeben, dass ihr das Spiel gewinnen konntet?

Hampus Wanne:

Wir haben die ganze Zeit an unseren Plan geglaubt und nicht aufgegeben, das ist das Wichtigste. Dazu haben wir einen Andreas Palicka, der am Ende eine tolle Parade macht.

Jetzt geht es für Schweden weiter in der Hauptrunde. Dort lauten die Gegner Dänemark, Slowenien, Portugal und Norwegen. Was erwartete euch da?

Hampus Wanne:

Die Europameisterschaft ist nicht immer 50/50, aber so fühlt es sich an, wenn das Turnier anfängt. Es fühlt sich an als wären die Spiele immer ganz knappe Dinger. Es wird auf jeden Fall spannend, das kann ich versprechen.