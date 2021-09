"Hammer": Kuntz schwärmt von Wolfsburgs Startelf in Fürth

Der VfL Wolfsburg hat seine Siegesserie in der Bundesliga mit dem 2:0 bei Aufsteiger Greuther Fürth fortgesetzt. Die Startelf der Niedersachsen dabei verzückte U-21-Nationaltrainer Stefan Kuntz.

Ridle Baku, Yannick Gerhardt, Maximilian Arnold, Lukas Nmecha, Maximilian Philipp und Luca Waldschmidt. Sechs Spieler der Wolfsburger Startelf am Samstag in Fürth, die Stefan Kuntz ganz besonders erfreute. Denn alle Profis haben eine Vergangenheit unter ihm als U-21-Nationaltrainer, sie alle feierten große Erfolge unter der Regie des Ex-Stürmers. "Fünf U-21-Europameister und ein U-21-Finalist in der Startformation von Wolfsburg. Hammer!!!", unterschrieb Kuntz bei Instagram den Screenshot der VfL-Formation aus der kicker-App.

Drei Ausrufezeichen für sechs Spieler, die sich nun in Wolfsburg versammeln. Gerhardt, Arnold und Philipp gewannen 2017 unter Kuntz den U-21-Titel (1:0 gegen Spanien), Baku und Nmecha zogen in diesem Sommer nach (1:0 gegen Portugal). Waldschmidt wiederum stand (wie auch Nmecha) im Team von 2019, das erst im Finale von Spanien (1:2) gestoppt wurde. Jedoch: Waldschmidt wurde (wie 2021 auch Nmecha) Torschützenkönig des Turniers.

In Wolfsburg will das Sextett nun an die Erfolge im Nachwuchs anknüpfen, der Saisonstart hätte besser nicht laufen können. Vier Spiele, vier Siege, der VfL ist Tabellenführer. Und das mit einer Elf, die Bundestrainer Kuntz applaudieren lässt.