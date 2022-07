Hammels Doppelschlag sorgt für "Käner" Auftakterfolg - Rödinghausen erster Tabellenführer

Der 1. Spieltag in der Regionalliga West brachte mit dem SV Rödinghausen einen ersten Primus mit sich. Zwei Aufsteiger freuten sich ebenso über erste drei Zähler - eine Punkteteilung gab es in den neun Auftaktpartien nicht.

Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn ist am Sonntag mit einem späten Sieg in die neue Liga gestartet: Gegen die U 23 der Borussia aus Mönchengladbach stand am Ende ein 2:1 auf der Anzeigentafel - und das trotz 0:1-Rückstand nach 90 gespielten Minuten. Die Führung für die Gladbacher hatte Meuer in der Anfangsphase der Partie aus der Drehung besorgt, doch in der zweiten Hälfte steigerten sich die "Käner", auch wenn die Heimelf die Partie erst in der langen Nachspielzeit umbiegen konnte. Zum Mann des Spiels avancierte dabei Daniel Hammel, der erst aus dem Gewühl für den 1:1-Ausgleich sorgte (90.+2), drei Minuten später dann tatsächlich den starken Gäste-Keeper Olschowksy noch zum umjubelten 2:1-Siegtreffer überwand.

Im zweiten Sonntagsspiel setzte sich die Zweitvertretung des FC Schalke 04 mit 1:0 gegen den SV Straelen durch. Das Tor des Tages besorgte Dadashov per Foulelfmeter kurz vor der Pause. Auch beinahe eine ganze Halbzeit in Überzahl - Schalkes Boboy sah kurz nach Wiederanpfiff glatt Rot - half den insgesamt harmlosen Gästen aus Straelen nicht, darauf eine Antwort zu geben. Die Knappen standen stabil und fuhren so den ersten Sieg ein.

Rödinghausen erster Tabellenführer

Tradition pur gab es am Samstag zwischen Preußen Münster und SG Wattenscheid 09 zu sehen - die Favoritenrolle indes war klar verteilt: Für Münster, in der vergangenen Spielzeit noch denkbar knapp am Drittliga-Aufstieg gescheitert, zählte gegen Aufsteiger Wattenscheid nur ein Sieg. Und so sollte es auch kommen, obwohl es die Gäste aus Bochum waren, die durch einen von Neuzugang Sané veredelten Konter mit 1:0 in Führung gingen. Doch die Heimelf hatte eine rasche Antwort parat, nach einem Steilpass markierte Wooten - ebenso im ersten Punktspiel für seinen neuen Verein im Einsatz - eiskalt den 1:1-Ausgleich. Auch in Folge hatten die Münsteraner klar mehr Spielanteile aber auch so ihre Probleme mit der konsequenten Defensive der 09er. Kurz vor der Halbzeit brauchte es einen von Teklab verwandelten Foulelfmeter zur 2:1-Pausenführung der Preußen. In Durchgang zwei blieb es lange bei diesem für die Heimelf gefährlichen Zwischenstand, erst in der Schlussphase machte der Favorit den Deckel drauf: Hahn köpfte nach Ecke das 3:1, wenig später lupfte Ghindovean zum 4:1-Endstand ein.

Tabellenführer nach diesem 1. Spieltag ist derweil ein anderes Team: Der SV Rödinghausen, der die Zweitvertretung des 1. FC Köln mit 5:0 abfertigte. Nach Durchgang eins, in dem der heimische SVR bereits mehr vom Spiel hatte, stand noch eine knappe 1:0-Führung auf der Anzeigentafel, Marceta hatte selbige per Foulelfmeter besorgt. Eine Schlüsselszene der Partie folgte kurz vor dem Pausenpfiff, als der Kölner Smajic mit der Ampelkarte vom Feld musste. In Überzahl sorgte Rödinghausen nach Wiederanpfiff für klare Verhältnisse: Marceta erzielte aus kurzer Distanz das 2:0, Hofmeister beim 3:0 sowie Safi beim 5:0 profitierten von Fehlern in der Kölner Hintermannschaft. Für das zwischenzeitliche 4:0 sorgte Schaub per Heber.

Aufsteiger Düren startet mit Sieg

Vier weitere Teams gestalteten derweil ihren Samstag siegreich: Im Duell der Aufsteiger gewann der 1. FC Düren ein kampfbetontes Duell mit 3:1 gegen den 1. FC Bocholt - Goalgetter Brasnic fügte sich mit zwei Treffern in der neuen Liga gut ein. Mitfavorit Fortuna Köln verpatzte trotz vieler Chancen seinen Auftakt mit einer 0:1-Heimniederlage gegen den SV Lippstadt 08, für den Matter in Durchgang eins für das Tor des Tages sorgte. Die Kölner verloren nicht nur das Spiel, sondern auch vorerst Demaj, der sich ohne gegnerisches Einwirken wohl schwerer am Knie verletzte.

Und mit dem Wuppertaler SV leistete sich ein weiteres hochgehandeltes Team einen Fehlstart auf eigenem Platz, Gegner Rot Weiss Ahlen drehte dabei in einer ausgeglichenen Partie einen 0:1-Pausenrückstand in einen durchaus nicht unverdienten 2:1-Sieg um. Beim entscheidenden Siegtreffer profitierte Ahlens Özkara von einem Fehler von WSV-Keeper Patzler, der ihm den Ball vor die Füße faustete.

Einen knappen 2:1-Auswärtserfolg fuhr auch der SC Wiedenbrück bei Fortuna Düsseldorf II ein, und auch der SCW drehte dabei einen Rückstand in einen Sieg. Die Fortuna-Reserve, die ohne ihren an Corona erkrankten Cheftrainer Michaty auskommen musste, ging dabei etwas unglücklich leer aus. Der entscheidende Treffer fiel auch hier mit Gegner-Unterstützung, Keeper Gorka sah bei Aboagyes 2:1 nicht gut aus.

Oberhausen siegt zum Auftakt

Die Saison 2022/23 hätte derweil am Freitag kaum klangvoller starten können. Im Eröffnungsspiel am empfing Rot-Weiß Oberhausen mit Alemannia Aachen einen weiteren Klub mit Bundesliga-Vergangenheit. Vor 5280 Zuschauern ging Oberhausen durch einen Distanzschuss von Winter früh in Führung. Aachen erarbeitete sich einige Chancen auf den Ausgleich, doch die abgezockten Gastgeber legten durch Kreyer das 2:0 nach.

Mit dem 1:2 durch einen verwandelten Foulelfmeter von Korzuschek kam Aachen in Durchgang zwei wieder heran, kurz darauf traf Sauerland die Latte, Oberhausen musste jetzt kräftig dagegenhalten. Und RWO stand hinten auch ganz gut. Auch wenn Aachen klare optische Feldvorteile hatte, die richtigen Hochkaräter hatten die Gäste in der Schlussphase nicht mehr. So konnte Oberhausen eine emotionale Partie für sich entscheiden.