Hamlin meldet sich zu Wort: "Betet weiter für mich"

Erstmals seit seinem Herzstillstand im Spiel gegen die Cincinnati Bengals hat sich Bills-Profi Damar Hamlin auf den sozialen Medien zu Wort gemeldet.

"Wenn du der Welt echte Liebe gibst, kommt es dreimal so stark zurück", schrieb der 24 Jahre alte Safety auf Twitter und Instagram. "Ich bin dankbar für jeden, der mich erreicht und gebetet hat. Das wird mich stärker machen auf dem Weg der Genesung. Betet weiter für mich."

Hamlin war am vergangenen Montag im Spiel seiner Buffalo Bills gegen die Cincinnati Bengals nach einem Tackle kollabiert und musste auf dem Platz reanimiert werden. Am Samstag teilten die Bills mit, dass Hamlin "erhebliche Fortschritte" mache, sich aber weiterhin in kritischem Zustand befinde. Seine neurologischen Funktionen seien intakt, mittlerweile auch der Beatmungsschlauch entfernt worden. Hamlin liegt weiterhin im Universitäts-Krankenhaus in Cincinnati, habe dort bereits mit seiner Familie und seinem Pflegeteam gesprochen.

In einem zweiten Post am Samstag (Ortszeit) bedankte sich Hamlin erneut für die Unterstützung in den letzten Tagen. "Ich fühle die Liebe, es fühlt sich extrem echt an", schrieb er. "Egal, welche Hautfarbe oder Religion, im Gebet kommen alle zusammen."

Bei der abschließenden Regular-Season-Partie werden die Bills gegen die New England Patriots einen Patch mit Hamlins Rückennummer 3 auf dem Trikot tragen. In den Stadien der anderen Vereine soll ebenfalls eine Botschaft aufs Feld gesprüht werden. Bei den Spielen am Samstag hatten einige Profis beim Aufwärmen T-Shirts mit der Aufschrift "Liebe für Damar" getragen, vor dem Kick-off hatten beide Mannschaften des Spielers gedacht.