"Hamilton überlebt eine 'Schlägerei' mit Verstappen" - "Rowdy Arabia"

Im Premieren-Rennen von Saudi-Arabien mit Crashs, Safety-Car-Phasen und Unterbrechungen hat Lewis Hamilton die vorzeitige Krönung von Max Verstappen zum Weltmeister verhindert. Das Echo in der Medienlandschaft.

Hamilton hat Verstappen vorerst gestoppt und das ultimative Finale im WM-Duell der Generation am kommenden Sonntag in Abu Dhabi perfekt gemacht. Beide gehen nun punktgleich in das letzte Rennen der Saison. Dazu schreibt die internationale Presse:

Großbritannien

"The Times": "Hamilton putzt 'verrückten' Verstappen nach chaotischem Sieg herunter. (...) Erstmals seit 1974 werden die beiden Titelfavoriten zum letzten Rennen der Saison, in Abu Dhabi am Sonntag, mit derselben Punktzahl antreten."



"The Sun": "Rowdy Arabia. Lewis Hamilton meint, dass sein Rivale Max Verstappen über das Limit hinausfährt. Und er entging nur knapp einer Katastrophe, als Verstappen plötzlich bremste. Braking Bad. Als die Raketen den Himmel von Dschidda erhellten, war es ein Vorgeschmack darauf, dass noch mehr Feuerwerk auf uns zukommt."

Niederlande

"De Volkskrant": "Hamilton und Verstappen liefern sich einen Titanenkampf bis zum letzten Atemzug. Weltmeister Lewis Hamilton und Herausforderer Max Verstappen gönnten sich beim Großen Preis von Saudi-Arabien keine Daumenbreite. Eines steht fest: Ein spannenderes Finale, dank dieser zwei Kampfhähne, hat die Formel 1 noch nie gehabt."



"De Telegraaf": "Wo führt das noch hin? Unnachahmlicher Titanenkampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Dass die beiden Kampfhähne nach dem irrsinnigen Sieg des Briten in Dschidda mit identischer Punktzahl Richtung Saisonfinale rasen, ist das Traumszenario für die Formel 1. Der Zuschauer kann kaum noch folgen."

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Große Spannungen nach dem Großen Preis von Saudi-Arabien, den Lewis Hamilton vor Max Verstappen gewann. An Kontakten, Beleidigungen über den Teamfunk, Scharmützeln und einer Karambolage in der Schlussphase des Rennens mangelte es nicht. Die Weltmeisterschaft 2021 steht auf dem Spiel - und die beiden Protagonisten stehen unter Druck."



"La Repubblica": "Eine WM ohne Bremsen. Das Rennen in Dschidda gleicht einem Boxkampf. Seit dem Duell Regazzoni-Fittipaldi im Jahr 1974 hat die Formel 1 so etwas nicht mehr erlebt. Wer weiß, ob der schnellste, der beste Pilot, oder das solideste Auto gewinnen wird."



"Corriere della Sera": "Die vorletzte Folge dieses zähen Romans ist ein russisches Roulette, ein Stierkampf. Die Formel 1 erlebt das härteste und verrückteste Rennen der modernen Ära."

Spanien

"Marca": "Hamilton überlebt eine 'Schlägerei' mit Verstappen, gewinnt und zieht mit ihm vor dem letzten Rennen gleich. Max hätte mit seiner unangemessenen Brems-Aktion die schwarze Flagge verdient, doch er kommt mit einer Strafe von fünf Sekunden davon."

Österreich

"Kronen-Zeitung": "Hamilton gewinnt total irren GP - WM-Drama perfekt."

Schweiz

"Blick": "Dieser GP in Jeddah wird noch heiß diskutiert werden. Max Verstappen gibt keine gute Figur ab."