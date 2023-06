Hamilton sieht Rekord in Gefahr: Verstappen "wird vorbeiziehen"

Max Verstappen kann in Montreal nach Formel-1-Siegen zu Ayrton Senna aufschließen. Rekordhalter Lewis Hamilton traut dem Titelverteidiger aber noch viel mehr zu.

Am Sonntagabend geht es in der Formel 1 um den Großen Preis von Kanada. Dann kann Max Verstappen seinem Titel-Hattrick wieder einen Schritt näher rücken. Fünfmal ist der Niederländer bei der aktuellen Weltmeisterschaft schon als erster über die Ziellinie gefahren, die Saison ist bis dato nach sieben Rennen entsprechend einseitig.

Lewis Hamilton, Rekordsieger in der Formel 1, dessen letzter Grand-Prix-Erfolg inzwischen bereits bis Dezember 2021 zurückliegt, wähnt deshalb seinen großen Rekord in Gefahr. Der Engländer hält nach wie vor die Bestmarke von 103 Grand-Prix-Siegen. Doch wie lange noch? Aktuell ist Shootingstar Verstappen zwar noch weit davon entfernt (40), den Rekord einzustellen, dennoch blickte Hamilton im Vorfeld an das Rennen in Montreal in die Glaskugel.

"Er hat eine lange Karriere vor sich. Und schließlich sind Rekorde da, um gebrochen zu werden", sagte Hamilton mit Blick auf seinen Formel-1-Konkurrenten. Der Red-Bull-Topstar besitze demnach absolut das nötige Potenzial, um die Marke eines Tages zu übertreffen.

Verstappen kann zu Senna aufschließen

Verstappen kann beim Großen Preis von Kanada bereits seinen 41. Rennsieg einfahren. Damit würde der 25-Jährige zur brasilianischen Formel-1-Ikone Ayrton Senna aufschließen. "Max macht einen fantastischen Job", so Hamilton über den Niederländer, dem in der Vorsaison stolze 15 von 22 möglichen Siegen gelungen waren.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Sein Red Bull ist derzeit das klar beste Auto im Feld. Das weiß auch Hamilton: "Wir müssen weiter an unserem Auto arbeiten, um ihren Vorsprung zu verringern", so der 38-jährige Mercedes-Pilot. Nach Platz zwei in Barcelona Anfang des Monats setzt der siebenmalige Weltmeister nun aber auf einen nachhaltigen Aufschwung im umgebauten Silberpfeil.