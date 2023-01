Hamburgs Heyer: Kühler Kopf - und treffsicher

Zum Ende der Hinrunde wurde Moritz Heyer beim Hamburger SV wegen einer Sprunggelenkverletzung schmerzlich vermisst. Bei seinem Comeback gegen Eintracht Braunschweig demonstrierte der Rechtsverteidiger auf Anhieb wieder seine Stärken - auch in der Offensive.

Beim 4:2 gegen die Niedersachsen hatte der 27-Jährigen per Kopf das zwischenzeitliche 2:0 erzielt und damit eine eindrucksvolle Bilanz ausgebaut: Fünf seiner neun Tore für den HSV hat der frühere Osnabrücker per Kopf gemacht. Die "Bild" titelte daraufhin in Anlehnung an Horst Hrubesch: "Kopfball-UngeHEYER".

Während der Schütze ehrlich einräumt: "Ich habe mich selbst ein bisschen gewundert, dass der Ball überhaupt reingegangen ist, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht so wirklich Druck draufbekommen habe. Es war nicht mein bester Kopfball."

Generell aber liegt Heyer diese Disziplin, obwohl er mit 1,85 m Körpergröße keineswegs ein Hüne unter den Zweitliga-Verteidigern ist. "Vielleicht wurde mir das ein bisschen in die Wiege gelegt. Ich finde aber auch nicht, dass ich der überragende Kopfballspieler bin."

Außer Frage ein Fixpunkt

Völlig außer Frage steht, dass der Defensiv-Allrounder im Hamburger Spiel ein Fixpunkt ist - obwohl er gegen Braunschweig in seinem Kerngeschäft nicht durchweg sattelfest agiert hat. Als Heyer sich im Herbst beim Pokal-Aus in Leipzig (0:4) verletzt hatte, und mit ihm auch der vor ihm postierte Bakery Jatta, war Hamburgs rechte Seite plötzlich zur Problemzone geworden.

Sommer-Einkauf William Mikelbrencis gilt mit seinen 18 Jahren als ein Mann für die Zukunft, offenbarte in der Gegenwart aber noch Anpassungsprobleme. Deshalb setzte Tim Walter in den letzten drei Partien vor der Winterpause auf den gelernten Stürmer Ransford Königsdorffer in der Rolle des Rechtsverteidigers - und ist nun froh, dass Heyer zurück ist.

Der Unverzichtbare ordnet den Start ins neue Jahr sachlich ein. "Wir müssen es abstellen, dass wir nach einem Gegentor ins Grübeln kommen." Und das idealerweise schon am kommenden Sonntag in Rostock. "Spiele dort", sagt er, "sind immer sehr, sehr geil. Die Stimmung dort ist extrem aufgeheizt. Ich freue mich extrem auf diese Begegnung. Wenn die Atmosphäre heiß ist, ist es für mich besonders schön."

Es sind Momente und Spiele, in denen ein kühler Kopf gefragt ist. Erst Recht, wenn dieser auch noch treffsicher ist.