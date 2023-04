Hamburger SV II: Mit Phil Collins an die Tabellenspitze?

Es ist angerichtet: Derby vor Augen, Super-Serie im Rücken, Tabellenführung im Blick. Der Nachwuchs des Hamburger SV hat sich einen besonderen Fußball-Abend erkämpft und erspielt: Am Freitag geht es im Duell beim FC St. Pauli II um mehr als darum, den Titel "kleiner Stadtmeister" zu verteidigen.

Der Altersdurchschnitt macht die HSV-Jungs relativ unverdächtig, dass in der Kabine Phil Collins rauf- und runter- gespielt wird. Doch letztlich spielen sie seit Monaten "Against All Odds" - gegen alle Widerstände - und können sich nun tatsächlich den Traum erfüllen, der seit spätestens Ende Februar alle zusammenschweißt: einmal Spitzenreiter sein (und sei es nur für eine Stunde, da der VfB Lübeck auch am Freitag spielt).

Dann käme der HSV-Vorstand in Erklärungsnot, warum er entgegen seinen eigenen Aussagen und in Konfrontation zu Nachwuchschef Horst Hrubesch keine Lizenzunterlagen für die 3. Liga eingereicht hat. Natürlich gibt es - organisatorisch, strategisch und finanziell - gute Gründe für diese Entscheidung, aber gerade in Sachen Kommunikation oder Lösungsansätzen fühlte sich das Regionalligateam zurückgesetzt. Übrigens: Zweitliga-Konkurrent Hannover 96 meldete sein Nachwuchs-Team für die 3. Liga und begründete dies trotz großen Rückstands damit, den Leistungen Respekt zollen zu wollen.

Dem Trainerteam um Pit Reimers ist es nun zu verdanken, dass der HSV nach diesem Rückschlag die Saison nicht abschenkte. Die Jetzt-erst-recht-Mentalität hat der 39-jährige Fußballlehrer über Jahre entwickelt - angefangen mit der Corona-Pause oder dem Fußbruch von Stammkeeper Bennett Schauer bis zu dieser Saison, als Stürmer Moses Otuali im Winter zu Borussia Dortmund abgegeben wurde und Torschützenkönig Daouda Beleme seit Wochen verletzt fehlt. Und: In der Hälfte der acht Partien dieses Jahres lag der HSV zurück - und ist weiterhin ungeschlagen, insgesamt nun sogar elfmal in Folge. Allerdings: Auch Kontrahent St. Pauli hat neunmal hintereinander nicht verloren und braucht im Abstiegskampf weiter jeden Punkt.