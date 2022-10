Hamburger Stadtderby am Freitag - Aufsteigerduell in Magdeburg: Das bringt der 12. Spieltag

12. Spieltag der 2. Liga: Am Freitagabend steht das Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV im Blickpunkt, tags darauf bittet der 1. FC Magdeburg die Braunschweiger Eintracht zum Aufsteigerduell.

Sieben Mal ohne Sieg: St. Pauli empfängt den HSV

Bringt das Stadtderby die Wende? Der FC St. Pauli hat kein einziges der vergangenen sieben Spiele gewonnen, nun steht am Freitag (18.30 Uhr) das Duell mit dem Hamburger SV an. Vor der Partie betont Trainer Timo Schultz: "Ein Derby kannst du ausklammern von irgendwelchen Trends, der Tabellensituation und dem Rest der Saison. Da wird es einfach 90 Minuten zur Sache gehen." Im Januar siegte zwar der HSV, doch zuvor blieb St. Pauli fünf Mal ungeschlagen.

Fürth gegen Rostock unter Zugzwang

Fürth steht unter Druck. Zwar holte das Kleeblatt fünf Punkte aus den jüngsten drei Spielen, dennoch findet sich die Spielvereinigung nach wie vor auf einem direkten Abstiegsplatz wieder. Nun kommt Hansa Rostock in den Ronhof, das am 2. Spieltag zwar mit 1:0 beim HSV gewonnen hat, seitdem aber in vier Auswärtsspielen sieglos geblieben ist.

Darmstadts Serien stehen beim KSC auf der Probe

Seit elf Pflichtspielen ohne Niederlage und zuletzt drei Siege in Folge: Darmstadt hat einen Lauf, doch am Samstag (13 Uhr) wird die Serie auf eine harte Probe gestellt. Die Lilien sind beim Karlsruher SC zu Gast, der sich zuletzt auf Rang sechs vorgearbeitet hat.

Weinzierls erste Dienstreise führt ins Rheinland

Anspruchsvolle Aufgabe: Markus Weinzierl soll den Club aus dem Abstiegskampf führen. imago images

Kriegt der 1. FC Nürnberg mit Markus Weinzierl die Kurve? Der Einstand des 47-Jährigen ist misslungen, nun führt ihn die erste Dienstreise als Tabellensechzehnter zur Düsseldorfer Fortuna, die aus den ersten fünf Heimspielen 13 Punkte geholt hat. "Wir sind uns bewusst, wie ernst die Lage ist", sagt FCN-Kapitän Christopher Schindler, "aber wir müssen trotzdem selbstbewusst auftreten. Angst ist nicht der richtige Ratgeber."

Mannschaft der Stunde ist in Magdeburg zu Gast

Aufsteigerduell in Magdeburg: Die Elf von Trainer Christian Titz trifft auf Eintracht Braunschweig, das sich in den vergangenen Wochen zur Mannschaft der Stunde aufgeschwungen hat. Elf seiner zwölf Punkte hat der BTSV bei den jüngsten fünf Spielen geholt - nun geht es zum FCM, bei dem sich Niederlage und Sieg in den vergangenen fünf Partien abgewechselt haben.

Angstgegner? 96 trifft auf Bielefeld

Ist Arminia Bielefeld so etwas wie Hannovers Angstgegner? In der 2. Liga hat 96 kein einziges der vergangenen sieben Duelle mit den Ostwestfalen für sich entschieden. Nun steht das Team von Trainer Stefan Leitl am Samstagabend (20.30 Uhr) unter Zugzwang, will es den Anschluss an die ersten Plätze nicht verlieren.

Nach sechs Remis: FCK empfängt Regensburg

FCK-Jubel im Volkspark: Beim 1:1 in Hamburg blieb Kaiserslautern zum siebten Mal unbesiegt. imago images

Seit Mitte August hat der 1. FC Kaiserslautern nicht mehr verloren. Die Bilanz seither: ein 3:1 in Fürth, gefolgt von sechs Remis. Nun haben es die Pfälzer am Sonntag (13.30 Uhr) mit Jahn Regensburg zu tun, das bislang erst neun Tore geschossen hat und damit die schwächste Offensive aller Zweitligisten stellt. Vor diesem Hintergrund war das jüngste 2:2 gegen Fürth zwar ein Fortschritt, dennoch überwog hinterher der Frust.

Klare Rollenverteilung: SCP trifft auf den SVS

Hier der SC Paderborn, der in 29 Tore erzielt hat, dort der SV Sandhausen, der erst bei deren zwölf steht. Hier die Ostwestfalen, die im Aufstiegsrennen mitmischen, dort die Kurpfälzer, die erst in der vergangenen Woche mit einem 1:0 gegen Magdeburg ihre Durststrecke von sieben Spielen ohne Sieg beendet haben. Die Rollen sind also klar verteilt, wenn Paderborn auf Sandhausen trifft. Dennoch sollten die Gastgeber auf der Hut sein, wie das 1:2 gegen Fürth Mitte September gezeigt hat.

Aller guten Dinge sind acht - FCH an der Förde

Acht Duelle ohne Niederlage: Wenn der 1. FC Heidenheim auf Holstein Kiel trifft, hat es zuletzt nie ein schlechtes Ende für den FCH genommen. Auch derzeit ist die Elf von Trainer Frank Schmidt gut in Form. Die Heidenheimer sind seit acht Runden ungeschlagen.