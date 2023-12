Hamburg Sea Devils bestreiten ELF-Spiel im Bremer Weserstadion

Die European League of Football wird im Jahr 2024 zumindest für ein Spiel auch in Bremen stattfinden. Wie die Liga am Freitag bekanntgab, werden die Hamburg Sea Devils in der kommenden Saison ein Spiel im Bremer Weserstadion bestreiten.

"Wir sind wahnsinnig stolz darauf, weitere starke Partner an unserer Seite zu haben, die der Liga helfen zu wachsen. Schon bei der Gründung der European League of Football zur Saison 2021 haben wir den Anspruch klar formuliert, unsere Spiele in die größten und schönsten Stadien bringen zu wollen. Mit dem Auftritt der Sea Devils in Bremen bieten wir den Football-Fans ein weiteres Highlight an", wird Zeljko Karajica, Geschäftsführer der ELF, in der Mitteilung zitiert.

"Hamburg ist zwar das Tor zur Welt, aber das ist ja keine Einbahnstraße", meint ELF-Commissioner Patrick Esume. "Wir wollen unseren Sport und unsere Liga auch an Standorte bringen, die nicht das Glück haben, dass Spitzenteams auf hohem Niveau regelmäßig vor der Haustüre zu sehen sind. Ich freue mich sehr auf das Spiel der Sea Devils mit einer tollen Atmosphäre im Bremer Weserstadion."

Auf welchen Gegner die Hamburger in Bremen treffen werden, ist noch nicht bekannt. Den Spielplan für die kommenden Spielzeit mit 17 Teams aus neun Nationen will die ELF im Januar veröffentlichen. Das Ziel ist das Championship Game am 22. September, das in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen ausgetragen wird.