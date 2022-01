Blossomgames Korbleger beschert Ulm den Sieg

Nachdem drei Spiele abgesagt werden mussten, fand am Samstagabend in der BBL nur die Begegnung Hamburg gegen Ulm statt. In einer engen Partie behielt ratiopharm knapp die Oberhand.

In der ersten Hälfte ging es hin und her, es dominierten bei beiden Mannschaften die Offensivreihen. Die Hamburger erzielten in den ersten 20 Minuten gleich 50 Punkte, lagen damit aber nur einen Zähler vorne, da auch Ulm offensiv einen guten Rhythmus fand.

Im dritten Viertel erhöhten die Gäste dann in der Defensive die Intensität und ließen nur noch 13 Zähler zu. Da es offensiv angeführt von Semaj Christon und Jaron Blossomgame weiter wie geschmiert lief, hatte sich ratiopharm vor den letzten zehn Minuten etwas abgesetzt (73:63).

An Aufgeben war bei den Towers nicht zu denken. Angefeuert von den eigenen Fans kamen sie wieder zurück - und lagen knapp sechs Minuten vor dem Ende plötzlich mit 77:76 in Führung. Die Gastgeber waren nun obenauf und knapp am Sieg dran. Dazu reichte es jedoch nicht, denn in der Schlussphase behielt Ulm die Oberhand. Blossomgames Korbleger zum 91:90 zehn Sekunden vor dem Ende bedeute den Sieg, da Caleb Hamesley anschließend seinen Dreier vergab. Für Ulm war es wettbewerbsübergreifend der fünfte Sieg in Serie.

Homesley spielt durch - Drei Ulmer über 20 Punkte

Noch ein paar Zahlen zum Spiel: Hamburgs Maik Kotsar war Topscorer der Partie mit 24 Punkten. Direkt dahinter folgen drei Ulmer: Christon (23 Zähler), Sindarius Thornwell (22) und Blosomgame (21) kamen allesamt über 20 Zähler. Bemerkenswert außerdem: Hamburgs Homesley spielte die kompletten 40 Minuten durch.

Hamburg Towers - ratiopharm Ulm 90:91 (25:25,25:24,13:24,27:18)

Punkte Hamburg Towers: Kotsar 24, J. Brown 20, Christen 17, Homesley 16, Z. Brown 7, Dileo 6

Punkte für ratiopharm Ulm: Christon 23, Thornwell 22, Blossomgame 21, Herkenhoff 9, Felicio 6, Zugic 6, Krimmer 2, Rataj 2

Zuschauer: 682