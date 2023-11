Hamburg feiert Schachtar Donezk

Bereits am Samstagabend war eine Delegation von Schachtar Donezk in Hamburg beim Heimspiel des heimischen HSV gegen Magdeburg (2:0) und äußerte sich danach tief beeindruckt von der Atmosphäre. Am Dienstag nun brachte der ukrainische Meister den Volkspark selbst zum Beben - beim sensationellen 1:0 gegen den FC Barcelona verspürte Schachtar Unterstützung wie eine Heimelf.

Als die Standing Ovations nicht aufhören wollten, wagten sich die ersten in orange gekleideten Profis zunächst ganz zaghaft in Richtung der Fans, die üblicherweise den Farben schwarz, weiß und blau zujubeln, dann wurden ihre Schritte zielstrebiger und endeten in einer frenetisch bejubelten Ehrenrunde. Wegen des russischen Angriffskrieges haben die Ukrainer für die Champions League ihre Heimat an der Elbe. Und die Reise durch Europa könnte über den Winter hinausgehen. Womöglich sogar in der Königsklasse.

Viele der 49.147 Zuschauer waren natürlich auch wegen des großen FC Barcelona mit Ilkay Gündogan, Marc-André ter Stegen und Robert Lewandowski gekommen, die Sympathien aber waren schon vor dem Anpfiff klar verteilt: "Schachtar, Schachtar" hallte es zunächst noch etwas verhalten durch die Arena, spätestens nach der Führung durch Danylo Sikan kurz vor der Pause aber herrschte echte Heimspielunterstützung.

Erster Sieg über Barça nach 15 Jahren

In der Champions-League-Saison 2008/09 hat Schachtar letztmalig gegen Barça gewonnen, danach als Dritter die Gruppenphase beendet und gegen Werder Bremen den UEFA-Cup gewonnen.

Schachtar-Coach Marino Pusic muss schmunzeln, als er am Dienstag in Hamburg darauf angesprochen wird und sagt: "Wäre das schön!" Der 52-jährige in Mostar geborene Fußballlehrer ist erst seit zwei Wochen in der Ukraine und hat seiner Mannschaft für den großen Abend einen klaren Plan an die Hand gegeben, der im großen Triumph mündete. "Ich bin sehr, sehr stolz, weil wir nicht nur leidenschaftlich und kompakt verteidigt haben, sondern weil wir auch mit dem Ball etwas kreiert haben."

Hauptsächlich Initiator der kreativen Momente war Georgiy Sudakov, der am Ende von der UEFA zum Man of the Match gekürt wurde und selbst die Hundertschaft spanischer Journalisten verzückt hat.

Laut Pusic wären mehr Tore möglich gewesen

Pusic konstatiert trotz des obligatorischen Plus an Ballbesitz für Barça nicht zu Unrecht: "Wir hätten mehr als das eine Tor erzielen können, wir haben uns den Sieg verdient." Und die Zuneigung des Hamburger Publikums. "Für uns bedeutet die Champions League nicht nur Spiele, sondern auch Reisen, immer", sagt der Coach, "aber es ist gut, dass wir die Ukraine in diesen Zeiten repräsentieren können. Und dieser Abend hat sich wie ein Heimspiel angefühlt."

Sebastian Wolff