Hamann: "Ich möchte mich bei Tuchel und Bayern entschuldigen"

Dietmar Hamann hat mit seiner Kritik an Bayerns Trainer Thomas Tuchel mächtig Staub aufgewirbelt und den Klub zu einem Statement herausgefordert. Tags darauf räumte der TV-Experte selbst einen Fehler ein.

Im Zoff zwischen dem FC Bayern München und Dietmar Hamann ist der Ex-Nationalspieler einen Tag nach einem Statement des Rekordmeisters darum bemüht, die Wogen wieder etwas zu glätten und hat sich sowohl beim Verein als auch dessen Trainer Thomas Tuchel entschuldigt.

Er habe vor der Sendung "Sky90 "in der Maske die Aussage von Tuchel vom Fan-Treffen gehört. "Im Zusammenhang mit der Meldung vom Rücktritt von Xavi beim FC Barcelona und der derzeitigen Situation beim FC Bayern fand ich die Aussage unpassend", erklärte Hamann. Tuchel hatte bei einem Fanklub-Besuch auf eine Frage über ein mögliches Traineramt im Ausland gesprochen. "Das würde mich auf jeden Fall nochmal reizen, also ganz allgemein", sagte der frühere Coach von Paris St. Germain und des FC Chelsea. Die Liga in Spanien finde er "außergewöhnlich", weil sie "von wahnsinnigem Selbstvertrauen geprägt" sei.

Tuchels Aussagen "nicht richtig wiedergegeben"

"Später in der emotionalen Diskussion habe ich dann darauf Bezug genommen und die Aussage von Thomas Tuchel nicht richtig wiedergegeben bzw. falsch interpretiert", räumte Hamann am Dienstag ein und erläuterte: "Er hat nicht gesagt, dass er gerne mal in Barcelona oder in Spanien trainieren wolle. Dafür möchte ich mich bei Thomas Tuchel und den Bayern entschuldigen."

Der FC Bayern ist am Montag per Statement den ungewöhnlichen Schritt in die Öffentlichkeit gegangen und hatte sich explizit vor den Coach gestellt. Dort hieß es unter anderem: "Wir werden solche unsachlichen, gegen unseren Trainer gerichteten Aussagen, die immer aus derselben Ecke kommen, nicht mehr akzeptieren." Unterzeichnet war der kurze Text vom Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen und Sportdirektor Christoph Freund.

Der jüngste Vorfall ist nicht die erste Meinungsverschiedenheit zwischen dem TV-Experten und Tuchel. Neben Hamann hatte jüngst auch Lothar Matthäus deutliche Kritik geäußert und sich mit ihm sogar einen Schlagabtausch vor laufenden Kameras geliefert. Hamann hatte Tuchel nach dessen Auftritt nach dem Topspiel in Dortmund gar fehlenden Anstand vorgeworfen.