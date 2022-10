Hamann: "Dann hat irgendeiner die Idee mit Modeste gehabt"

Dietmar Hamann sieht den BVB vor dem Topspiel gegen den FC Bayern gut gerüstet - und hat einen klaren Favoriten für die Stürmerrolle.

Sofern Didi Hamann eine Schubkarre besitzt, hätte er diese im August genutzt und wäre mit ihr nach Manchester gefahren. Vorausgesetzt, er würde für Borussia Dortmund arbeiten. Dann nämlich hätte er Cristiano Ronaldo verpflichtet, als Sebastien Hallers Tumor-Diagnose bekannt wurde. "Der ist genau das, was den Dortmunder fehlt", sagt Hamann im Gespräch mit dem kicker über CR7. "Diese Professionalität, dieses Sachen erzwingen."

Und das fortgeschrittene Alter, das große Ego? "Der soll Allüren haben, wie er will", findet Hamann. "Der war Weltfußballer, hat die Champions League sechsmal gewonnen." Soll heißen: Der darf sich auch was erlauben. "Was die von dem hätten lernen können… unbezahlbar."

Der BVB entschied sich anders und schaute ein paar Kilometer weiter nach Köln. "Dann hat irgendeiner die Idee mit Modeste gehabt…" Der 34-jährige Franzose, der den FC mit 20 Saisontoren in die Conference League geschossen hatte, findet sich seitdem nur schwer zurecht in Dortmund, kommt lediglich auf einen Treffer in zehn Einsätzen und saß unlängst in Sevilla erstmals auf der Bank.

Hamann hat Modeste genau beobachtet, wie er versichert. "Da war ja die Anzahl der Flanken das große Thema." Dass das BVB-Spiel mehr auf ihn zugeschnitten werden sollte. Doch Hamann sieht das Problem woanders: "Der kommt gar nicht mehr in die Position, um die Flanken abzunehmen. Die", also die Mitspieler, "können ihn gar nicht finden. Und wenn sie ihn finden, dann in Positionen, in denen er wahrscheinlich kein Tor köpfen kann."

Moukoko? "Den kann Terzic jetzt nicht mehr rausnehmen"

In Sevilla durfte Derbyheld Youssoufa Moukoko beginnen und sollte das nach Hamanns Befinden definitiv auch gegen Bayern - und anschließend. "Den kann Terzic jetzt nicht mehr rausnehmen. Der wird dann mit Sicherheit keinen Vertrag mehr unterschreiben." Zumal Moukoko einen Geschwindigkeits-Vorteil mitbringt. "Um die Bayern zu beschäftigen, brauchst du Tempo. Wenn Adeyemi, Malen und Moukoko vorne spielen, werden die schon mal schauen."