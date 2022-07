Hamann bleibt sich treu: Meister BVB, Absteiger Augsburg

Noch während der Ball bei der Frauen-EM in England rollt, geht es auch in Deutschland weiter - am Wochenende mit dem DFB-Pokal und dem Supercup. Und damit beginnen auch die Übertragungen bei Sky wieder. Am Donnerstag blickte der Sender voraus auf die kommende Saison.

Neu wird sein, dass Erik Meijer am Samstagnachmittag das Experten-Duo mit Didi Hamann bildet, wobei der deutsche Vizeweltmeister sich an der Taktiktafel zurückhalten will: "Das macht der Erik mit so viel Charme, Witz und Tiefe." Ansonsten bleibt Hamann aber natürlich gewohnt meinungsstark. Er versucht es noch mal mit Borussia Dortmund als Meistertipp: "Mit Schlotterbeck und Süle haben sie zwei der besten deutschen Innenverteidiger geholt. Hinten waren sie bisher anfällig. Dazu noch Adeyemi vorne und Özcan im Mittelfeld. Özcan selbst oder zumindest diesen Spielertypen hätte ich mir auch für Bayern gewünscht. Zu viele Künstler sind nicht gut."

Im Gegensatz zu seinem Sky-Experten-Kollegen Erik Meijer, der Bayern-Neuzugang Matthijs de Ligt in seiner kicker-Kolumne am Montag gelobt hatte, ist Hamann von dem Niederländer nicht gänzlich überzeugt: "Er war in Turin ein Mitläufer."

"Sky90" läuft künftig erst abends

Unterstützung beim BVB-Meistertipp erhielt Hamann von der neuen Sky-Expertin Tabea Kemme, die im Wechsel mit Julia Simic das bewährte Moderatorenduo Sebastian Hellmann und Lothar Matthäus beim Topspiel am Samstagabend unterstützt. Dieses läuft ebenso exklusiv auf Sky wie die Partien am Samstagnachmittag und die Konferenz. "Alle Spiele, alle Tore" wird bis 18.45 Uhr verlängert.

Am Sonntag rutscht die Fußballdebatte "Sky90" auf den frühen Abend, auf 18 Uhr. Damit geht man dem Sport1-Doppelpass aus dem Weg, tritt aber in direkte Konkurrenz zum zweiten Sonntagspiel auf DAZN.

Kemme und Simic symbolisieren die neue Ausrichtung: Mehr Frauenfußball im Programm, zum Beispiel auch aus England, ebenso mehr Frauen im Fußball vor der Kamera, Britta Hofmann als Moderatorin ist ja schon länger dabei, sie moderiert den Samstagnachmittag im Wechsel mit Michael Leopold.

Wichtig für das Sky-Fußball-Programm bleibt natürlich die Premier League, hier gibt es sogar nun einen eigenen Spartensender. René Adler und Mladen Petric kommentieren und analysieren an der Seite von Moderator und Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld das "Match of the week", zudem werden sie unterstützt aus England von Raphael Honigstein.

Erling Haaland verkörpert bei City alles, was das Spiel von Pep Guardiolas Mannschaft nicht ausmacht. Didi Hamann

Zur Premier League sagte Hamann: "Erling Haaland verkörpert bei City alles, was das Spiel von Pep Guardiolas Mannschaft nicht ausmacht." Das würde spannend zu beobachten sein, dennoch ist City für ihn knapp vor Liverpool wieder Favorit, da den Reds seiner Ansicht nach weiterhin ein torgefährlicher Mittelfeldspieler fehlt. Über Chelseas Nationalspieler Timo Werner meinte er: "Er ist hinter den Erwartungen geblieben, vergibt zu viele Chancen."

Last but not least natürlich der Running-Gag in der Abstiegsfrage, als Hamann wieder mal einen Motivationsschub nach Augsburg schickte, indem er den FCA erneut als einen der Absteiger tippte. Auch den VfL Bochum wird es seiner Meinung nach erwischen. Auflösung folgt…