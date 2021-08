Haltern mit gelungenem Start in Siegen - Schermbeck und Hamm gewinnen deutlich

Auch die Oberliga Westfalen ist zurück im Spielbetrieb - und mit dem SV Schermbeck 2020 und der Hammer SpVg triumphierten zwei Teams deutlich, die so erstmal keiner auf der Rechnung hatte. Ähnlich gut verlief der Ausflug des TuS Haltern zu den Sportfreunden Siegen, der genauso wie Wattenscheid 09 und Gütersloh einen gelungen Start feiern durfte.

Der SV Schermbeck 2020 ging mit vielen Fragezeichen in die Auftaktpartie gegen Westfalia Herne, schließlich war die Generalprobe im Verbandspokal gegen den Bezirksligisten Germania Salchendorf gründlich misslungen (0:2). In der ersten Oberliga-Partie 2021/22 wurden aus Fragezeichen dicke Ausrufezeichen, denn nach 90 Minuten stand am Sonntag ein 6:0 auf der Anzeigetafel. Herne versuchte zunächst die Initiative zu übernehmen, prallte aber an der gut sortierten Schermbecker Abwehr ab. Im Angriff machte vor allem Smykacz den Unterschied, der in der 4. und 28. Minute den SVS mit 2:0 in Führung brachte. Vor der Pause setzten Schick (34.) und Stieber (43.) noch zwei weitere Tore drauf. Nach der Pause war vor allem der erst in der 57. Minute eingewechselte Özdemir der Unterschiedsspieler der Schermbecker. Das 5:0 leitete er kurz nach seiner Hereinnahme direkt ein, Curaba vollendete ins eigene Netz, das Tor zum 6:0-Endstand erzielte der Stürmer in Minute 70 dann selbst. Hernes Trainer Christian Knappmann war auf der anschließenden Pressekonferenz bedient: "Dass wir uns hier wie eine Schülermannschaft abkochen lassen, das passt nicht zu Westfalia Herne, das passt nicht zu mir."

Ein ähnlich formidabler Start glückte der Hammer SpVg, die in der von Corona jäh beendeten Vorsaison in acht Spielen keinen einzigen Punkt holte. In dieser Saison ist offenbar alles anders, gegen den TuS Erndtebrück feierte die Mannschaft von Trainer Steven Degelmann einen 4:0-Sieg. Auch in dieser Partie war ein Doppeltorschütze für den 2:0-Zwischenstand verantwortlich, nämlich Hamm-Stürmer Schmidt, der in der 13. Minute flach einschob und sechs Zeigerumdrehungen später eine bis zum langen Pfosten durchrutschende Hereingabe verwertete. Wolzenburg hätte kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit Erndtebrück fast wieder herangebracht, doch der Pfosten war im Weg. Wenig später erhöhte Ocansey nach einer Ecke auf 3:0 (56.). Beinahe im Gegenzug traf der TuS erneut das Aluminium, diesmal Attiee. Half alles nichts, bei der Verwertung der Torchancen war die SpVg einfach Klassen besser, Falk setzte in der 76. Minute einen Kopfball platziert zum 4:0 ins Eck. Trotz doppelten Alu-Glücks, Hamm war an diesem Tag unter dem Strich nicht nur abgezockter, sondern kontrollierte auch weite Phasen der Partie.

Die Sportfreunde Siegen erlebten gegen den TuS Haltern einen verkorksten Start. An Torwart Schnitzler lag das nicht, der U-19-Europameister von 2014 bewahrte in der ersten Halbzeit seine Mannen mit einem gehaltenen Elfmeter vor einem Rückstand. In einem Spiel auf Augenhöhe wurde Schnitzler nach einer Stunde von seinem eigenen Mitspieler Hilchenbach bezwungen. Beim 2:0 nutze Elbers neun Minuten vor Schluss einen individuellen Fehler von Siegens Außenverteidiger Pinner und entschied die Partie.

Personalsorgen beim FC Gütersloh

Mit einem 2:0 auf fremdem Platz ist auch der FC Gütersloh in die Saison gestartet. Ohne einige verletzte Kräfte tat sich der FCG schwer, die gastgebende SpVgg Vreden 1921 war gerade in der Anfangsphase der Führung näher, während sich nach und nach die Spielanteile anglichen. Vreden hatte mit Ottink einen starken Rückhalt im Tor, doch in der 35. Minute war auch er machtlos, denn Flock schoss nach starkem Antritt über links unhaltbar ins lange Eck. In der zweiten Hälfte versuchte es Gütersloh verstärkt über Konter, einen davon verwandelte Illig in der 60. Minute per Kopf, Yahkem hatte ihn per Heber mustergültig in Szene gesetzt. FCG-Trainer Julian Hesse war nach Schlusspfiff voll des Lobes: "Die Mannschaft hat trotz der vielen angeschlagenen Spieler bis zum Umfallen gekämpft, und das Ergebnis ist der verdiente Lohn."

Auch die SG Wattenscheid 09 fuhr ein positives Ergebnis ein, musste gegen den RSV Meinerzhagen aber eine schwierige Aufgabe bewältigen. Die Gäste gingen in der Lohrheide in der 27. Minute durch einen Flachschuss von Gräßler in Führung. Als sich Wiebel nicht mal 120 Sekunden später davonstahl und am zweiten Pfosten freistehend zum Ausgleich einschoss, da waren die 720 Zuschauer - sofern sie es mit der Heimmannschaft hielten - wieder halbwegs versöhnt. Noch vor der Pause durfte die SGW den nächsten Treffer bejubeln, Casalino setzte Lewicki in Szene, der überlegt einschob. Im zweiten Durchgang kam der RSV mit etwas Verspätung wieder in Tritt, Bauman traf aus knapp 25 Metern zum 2:2 (71.). Doch auch jetzt musste Wattenscheid nicht lange verdauen, einen Britscho-Freistoß verlängerte Wiebel mit der Fußspitze ins Tor (78.). Beim 3:2 blieb es dann auch.

Was war sonst noch wichtig? Neben Smykacz (Schermbeck), Schmidt (Hamm) und Wiebel (Wattenscheid) erzielte auch Ivancic vom Holzwickeder Sport Club zwei Treffer, was seinem Team einen 2:1-Sieg beim TSV Victoria Clarholz bescherte. Der TuS Ennepetal sah gegen Westfalia Rhynern schon seine Felle davonschwimmen, als Sezer in der 90. Minute zum 2:2-Ausgleich traf, aber in der zweiten Minute der Nachspielzeit traf Lahchaychi doch noch zum Heimsieg des TuS.