"Halten uns den Spiegel vor": Weltmeister Jansen verlängert in Hamburg

Der HSV Hamburg hält auch in Zukunft an seinem erfolgreichen Trainerteam fest: Wie der Bundesliga-Achte am Dienstag mitteilte, wurde nicht nur der Vertrag von Cheftrainer Torsten Jansen langfristig verlängert.

Der HSV Hamburg setzt auf der Trainerposition auf Kontinuität. Wie die Hanseaten am Dienstag offiziell bekanntgaben, wurden die Verträge von Jansen und dessen Assistenten Blazenko Lackovic um jeweils zwei weitere Jahre verlängert. Weltmeister Jansen ist damit bis 2026 an der Elbe gebunden, der Vertrag von Co-Trainer Lackovic wäre im Sommer ausgelaufen und läuft nun bis 2025.

"Es ist für uns eine tolle Nachricht, dass wir langfristig mit Toto weitermachen können", wird HSVH-Präsident Marc Evermann zitiert: "Er steht für die nachhaltige Aufbauarbeit bei uns im Verein und für den sportlichen Erfolg der letzten Jahre. Gemeinsam mit Blazenko hat er die Mannschaft mit seiner ruhigen und intelligenten Art entwickelt - und die Entwicklung geht ja immer noch weiter, wie man in den letzten Spielen gesehen hat. Die letzten Auftritte der Mannschaft zeigen ganz klar, dass die Arbeit des Trainerteams zielgerichtet, nachhaltig und auch erfolgreich ist."

Am vergangenen Sonntag hatten sich die Hamburger nur knapp der SG Flensburg-Handewitt (32:34) geschlagen geben müssen. Zuvor schlug der HSVH die TSV Hannover-Burgdorf (32:26) und hielt auch in Magdeburg (28:32) gut mit. "Die Verantwortlichen des Vereins sehen es offenbar auch so, dass wir einen ganz ordentlichen Job machen, so dass wir uns dann schnell einigen konnten", erklärt Jansen.

Ich würde aktuell über gar nichts anderes als Hamburg nachdenken wollen. Torsten Jansen

Der Name des ehemalige Weltklasse-Linksaußens ist eng mit den beiden Aufstiegen und der sportlichen Entwicklung in Hamburg verbunden. Neben Jansen bauen sie an der Elbe mit Lackovic auf einen ehemaligen Rückraumspieler von Weltformat, auch Torwarttrainer Goran Stojanovic hat eine bemerkenswerte Spielerkarriere hinter sich.

Jansen warnt: "Auch dafür müssen wir gefestigt sein"

"Wir reden jeden Tag sehr, sehr viel über Handball, aber es gibt auch andere Themen, zu denen wir uns gut austauschen können", gesteht Jansen, "es ist wichtig, dass wir uns als Team reflektieren und wir halten uns gegenseitig den Spiegel vor, was sehr hilfreich ist." Jansen trauen manche eines Tages den Job als Bundestrainer durchaus zu. "Meine Familie ist hier fest verwurzelt, die Kinder sind hier aufgewachsen und gehen hier zur Schule. Ich würde aktuell über gar nichts anderes als Hamburg nachdenken wollen", stellt der 46-Jährige klar.

Seit März 2017 steht Jansen an der Seitenlinie des HSVH, hat die Mannschaft von der 3. Liga bis in die HBL geführt. "Das macht natürlich unheimlich Spaß und kann gerne so weitergehen", so Jansen, der warnt: "Aber es wird wahrscheinlich nicht immer in dem Tempo weitergehen und irgendwann kommt vielleicht auch mal eine Durststrecke. Auch dafür müssen wir dann gefestigt sein."

Neben den Verträgen von Jansen und Lackovic wurde auch der von Torwarttrainer Stojanovic vorzeitig bis 2025 verlängert. Hinter Johannes Bitter und Jens Vortmann treibt der HSVH auch die Entwicklung junger Keeper voran.