Halten Sie es für richtig, dass Köln am Sonntag spielen muss?

Der 1. FC Köln muss nur rund 53 Stunden nach dem Europapokalspiel wieder in der Bundesliga antreten.

Eng am Mann: Mark Uth (li.) stört Christoph Baumgartner. imago images

Wirklich freuen konnte sich Steffen Baumgart nicht über den wichtigen Sieg in der Europa Conference League. Bereits unmittelbar nach dem 1:0 beim 1. FC Slovacko wusste der Kölner Cheftrainer, dass er am Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sehr wohl in der Bundesliga gegen Hoffenheim wird antreten müssen - trotz der verkürzten Vorbereitunszeit.

Geschäftsführer Christian Keller erklärte anschließend ausführlich, warum die Partie nicht so einfach verlegt werden konnte. Dennoch interessiert uns Ihre Meinung. Stimmen Sie ab:

