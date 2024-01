"Halt die Klappe": Sergio Ramos weist Sevilla-Fan zurecht

In einem Interview am Spielfeldrand nach der Niederlage gegen Bilbao ist Sergio Ramos der Kragen geplatzt. Der Sevilla-Abwehrspieler legte sich mit einem störenden Fan an.

War es nur ein kurzes Aufflackern? Nach dem gelungenen Einstand von Quique Sanchez Flores in Granada (3:0) scheint in Sevilla die Flamme schon wieder erloschen zu sein. Bei Atletico Madrid verloren die Andalusier mit 0:1, obwohl sie die letzten 25 Minuten in Überzahl gespielt hatten. Gegen das formstarke Bilbao setzte es am Donnerstagabend eine 0:2-Niederlage.

Nur ein Punkt trennt den amtierenden Europa-League-Sieger noch von einem Abstiegsrang, dementsprechend blank liegen die Nerven bei Klub und Fans. Das zeigte auch eine Szene nach der Partie, als Sergio Ramos in einem Interview mit DAZN am Spielfeldrand versuchte, die bereits neunte Liga-Niederlage zu erklären.

Ein Fan auf der Tribüne störte das Gespräch mit Zwischenrufen, bis dem 37-Jährigen der Kragen platzte. "Hab ein bisschen Respekt, wir reden hier! Respektiere die Leute und das Wappen, wir unterhalten uns gerade. Respektiere die Menschen und halt jetzt die Klappe", rief er dem Anhänger zu, ehe er das Interview fortsetzte - und Verständnis für die Reaktionen äußerte. "Man muss alles hinnehmen, das ist die Situation und wir verstehen die Frustration der Leute", sagte Ramos, der vor der Saison in seine Heimat nach Sevilla zurückgekehrt war. Allerdings war nicht jeder Sevillista davon begeistert.

Ramos' Ligabilanz: Ein Eigentor, ein Tor, einmal Rot

Bislang liest sich die Bilanz des Welt- und Europameisters durchwachsen. Am 8. Spieltag unterlief ihm im Spiel beim FC Barcelona ein Eigentor zum 0:1-Endstand, Ende November sah er beim 1:2 in San Sebastian die Rote Karte. Sein erster Saisontreffer gelang ihm in Granada, bislang kommt er auf zehn Liga-Einsätze.

Dazu kommen allerdings auch fünf Partien in der Champions League, in denen ihm zwei Tore und ein Assist gelangen. Das Aus als siegloser Tabellenletzter (zwei Remis, vier Niederlagen) konnte aber auch Ramos nicht verhindern, Sevilla ist damit auch in seinem Lieblingswettbewerb, der Europa League, nicht mehr dabei.

Wiedergutmachung können die Rot-Weißen am Sonntag (16 Uhr) betreiben, wenn die Drittrunden-Partie in der Copa del Rey beim Zweitligisten Racing Ferrol ansteht. Mit Erfolgen im Pokal könnte auch Sergio Ramos aus der Kritik geraten und dringend benötigte Argumente für eine Weiterbeschäftigung sammeln. Sein Vertrag läuft schließlich nur bis zum kommenden Sommer.