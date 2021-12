Halstenberg: "In der Summe das Schwerste, das ich in meinem Leben durchmachen musste"

Hinter Marcel Halstenberg liegen Monate voller privater wie sportlicher Nackenschläge. Im neuen Jahr will der Leipziger aber wieder voll angreifen.

Rückblende: Beim 4:1 gegen Portugal bei der EM im Sommer wird Marcel Halstenberg nach einer guten Stunde eingewechselt. Was damals noch keiner wissen konnte: Es sollten die letzten Wettkampfminuten im Jahr 2021 für Halstenberg werden.

Denn der 30-Jährige wurde anschließend von Verletzungen zurückgeworfen: Zunächst bremste ihn eine Knöchelverletzung aus, anschließend musste er sich einer Knie-OP unterziehen. "Es war eine lange und schon schwierige Leidenszeit, vor allem wegen des langen Ausfalls", beschrieb Halstenberg seine Rekonvaleszenz. Vorbei. "Der ganze Körper fühlt sich wieder richtig an", sagte Halstenberg, dessen Plan es ist, Mitte Januar wieder voll in das Teamtraining einzusteigen.

Neben den Verletzungen ereilten Halstenberg zudem auch privat harte Schicksalsschläge - binnen weniger Monate verstarben die Eltern des Nationalspielers. "Alles, was im vergangenen Jahr passiert ist, war in der Summe auf jeden Fall das Schwerste, das ich in meinem Leben durchmachen musste", sagte Halstenberg. Halt fand Halstenberg bei seiner Frau und seinem Kind, "die mich aufgefangen haben."

Halstenberg kamen sogar Gedanken an ein Karriereende - wenn auch nur kurz

Trotz dieser Unterstützung - Halstenberg dachte während dieser schweren Phase sogar ans Karriereende. "Als so vieles zusammenkam, gab es tatsächlich solche Gedanken", gestand er, "aber die sind zum Glück nicht lange in meinem Kopf geblieben." Vielmehr möchte er noch ein paar Jahre spielen, "gut vorbereitet" fühle er sich gesundheitlich dafür. Und Halstenberg kann sich vorstellen, diese auch über sein Vertragsende im Sommer hinaus bei RB zu verbringen - sofern seine Leistung stimmt: "Ich glaube, dass man dann eine Lösung finden wird und ich eine Zukunft in Leipzig haben kann."

