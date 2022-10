Halstenberg fehlt Leipzig in Augsburg

RB Leipzig muss am Wochenende auf Marcel Halstenberg verzichten. Dafür könnte ein anderer Spieler sein Comeback feiern.

Nun hat es auch Halstenberg erwischt. Der Nationalspieler hat sich einen grippalen Infekt eingefangen und steht RB Leipzig im Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim FC Augsburg nicht zur Verfügung. "Dabei hatten wir ihn nach seiner Rotsperre frisch", sagte Rose. Halstenberg flog im Pokalfinale der letzten Saison gegen den SC Freiburg (4:2 i.E.) vom Platz und verpasste so die ersten beiden Begegnungen in dieser Spielzeit. Weiterhin fehlen wird Nationalstürmer Timo Werner, der bereits die vergangenen beiden Pflichtspiele in der englischen Woche wegen eines Infekts verpasst hatte.

Olmo könnte Comeback feiern, Fragezeichen hinter Nkunku und Haidara

Dagegen könnte Dani Olmo nach langer Verletzungspause sein Comeback feiern. Der spanische Offensivallrounder hatte sich Anfang September einen Innenbandriss am Knie zugezogen und war seitdem ausgefallen. "Dani hat das erste Mal mit der Mannschaft trainiert", berichtete RB-Coach Marco Rose auf der Spieltagspressekonferenz. "Ob es schon für morgen reicht, wird das Abschlusstraining zeigen." Die beiden angeschlagenen Christopher Nkunku (Handverletzung) und Amadou Haidara (Muskelverletzung) trainierten bisher nur individuell, sollen aber am Abschlusstraining teilnehmen - Fragezeichen bleiben also.

Und Rose dürfte bei seinen Problemfällen genau hinschauen - denn in Augsburg "müssen wir ein hohes Maß an Physis auf den Platz bringen". Dem FCA attestiert Rose "Wucht und Power", zudem können die Augsburger "definitiv kicken". Dies haben die Augsburger unter anderem mit ihrem Sieg in der Liga über den FC Bayern (1:0) gezeigt, "auch im Pokal haben sie es gegen den Meister richtig gut gemacht".

Richtig gut drauf sind aber auch die Sachsen. Im Oktober fuhren sie bisher in sechs Pflichtspielen fünf Siege bei einem Remis ein. Und in Augsburg blieben sie in den letzten fünf Jahren ohne Niederlage, fuhren in diesem Zeitraum mit je zwei Siegen und Unentschieden wieder nach Hause.