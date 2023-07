Halstenberg: "Die Prioritäten haben sich verschoben"

Beim ersten Training am Donnerstagvormittag wurde Marcel Halstenberg von den Fans mit freundlichem Applaus empfangen. Die Anhängerschaft von Hannover 96 freut sich über den prominenten Neuzugang, der Hoffnung macht auf eine bessere sportliche Zukunft.

Rückkehrer Halstenberg ist bei 96 in der Innenverteidigung eingeplant, soll dort Julian Börner ersetzen, dessen Vertrag bis 2025 verlängert wurde, der aber nur noch als Backup eingeplant ist. Als Abwehrchef fungiert zukünftig Halstenberg, ebenfalls ausgestattet mit einem Vertrag bis 2025, der am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) im letzten Test vor dem Saisonstart gegen die Spanier vom FC Villareal in der Heinz von Heiden Arena seinen Einstand feiern soll.

"Ich habe noch kein Spiel gemacht, die anderen sind mir sicher etwas voraus", erzählt der Nationalspieler (9 Einsätze im DFB-Trikot), der erst vor ein paar Tagen mit seinem Ex-Klub RB Leipzig in die Saisonvorbereitung eingestiegen ist, während in Hannover schon seit Ende Juni wieder trainiert wird. "Es war schon ein geiles Gefühl, das 96-Trikot wieder in der Hand zu halten", erzählt Halstenberg, der in der Saison 2010/2011 in der U 23 von 96 spielte. "Ich wusste, dass es irgendwann wieder passieren wird."

Die 96-Verantwortlichen mussten bei ihrem Königstransfer Geduld beweisen. Halstenberg hatte in Leipzig zwar schon lange seinen Wunsch hinterlegt, in die Heimat wechseln zu wollen, aber in Punkto Ablösesumme dauerte es lange, bis es zwischen beiden Klubs zu einer Einigung kam. Bei etwa 500.000 Euro lag der Kompromiss, den die Klubs nun geschlossen haben. "Der Trainer und Max Eberl haben mir gesagt, dass sie eigentlich nicht möchten, dass ich gehe, aber dass sie es verstehen können", erzählt der Linksfuß, der sich am Mittwoch von seinen Mitspielern in Leipzig verabschiedet hatte, um sich auf den Weg nach Hannover zu machen.

Halstenberg nimmt Gehaltseinbußen in Kauf

In Laatzen, vor den Toren der niedersächsischen Landeshauptstadt, wurde Halstenberg 1991 geboren. Dort, im Ortsteil Gleidingen, wird er zukünftig auch wieder wohnen. Halstenbergs Frau zog bereits vor einem Jahr zurück in die Heimat. "Die Rückkehr war immer wieder ein Thema bei uns", berichtet der 31-Jährige, der für seinen Wechsel nach Hannover auf viel Geld verzichtet. "Schwergefallen ist mir das nicht."

Sein Vertrag in Leipzig wäre noch eine Saison gültig gewesen - mit etwa dreifach höheren Bezügen als bei 96. Aber Geld ist nicht mehr das Wichtigste für Halstenberg. "Die Prioritäten haben sich verschoben", sagt er. Oberste Priorität genießt jetzt die Familie. Klar ist trotzdem, dass er mit 96 "maximalen Erfolg" erreichen will. Und das dürfte auf Sicht der Aufstieg in die 1. Liga sein. "Wir wollen eine richtig gute Mannschaft werden." Dieses Ziel sollte mit Marcel Halstenberg im Kader einfacher zu erreichen sein.