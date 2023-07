Halstenberg auf dem Weg nach Hannover

Nun ging es doch schnell: Am Mittwochvormittag verabschiedete sich Marcel Halstenberg von seinen Mitspielern bei RB Leipzig.

Marcel Halstenberg fliegt am Donnerstag nicht mit ins Trainingslager nach Südtirol, sondern machte sich auf den Weg nach Hannover zum Medizincheck. Wenn alles glatt geht, könnte der 31-Jährige schon am Donnerstagvormittag auf dem 96-Trainingsplatz hinter der Heinz-von-Heiden-Arena stehen.

Halstenberg zurück nach Hannover - dieses Thema zieht sich schon seit Wochen. Der Nationalspieler (neun Einsätze im DFB-Trikot), der am 27. September 1991 in Laatzen vor den Toren der niedersächsischen Landeshauptstadt geboren wurde, hatte bei den RB-Verantwortlichen schon länger den Wunsch hinterlegt, aus familiären Gründen zurück nach Hannover wechseln zu dürfen. Bereits in der Saison 2010/2011 spielte Halstenberg bei 96 - allerdings in der zweiten Mannschaft.

Diesem Wunsch nach Rückkehr wurde jetzt entsprochen. Halstenbergs Vertrag in Leipzig, der noch bis zum 30. Juni 2024 Gültigkeit gehabt hätte, wird aufgelöst. Bei 96 wird der erfahrene Defensivakteur deutliche Gehaltsabstriche machen müssen. Sein zukünftiges Jahres-Salär dürfte mit weniger als einer Millionen Euro unter einem Drittel dessen liegen, was er zuletzt beim Pokalsieger verdient hat. Aber das liebe Geld war weder Triebfeder noch ist es ein Hinderungsgrund für den Wechsel - zumindest aus Sicht des Spielers, der sportlich zudem eine Liga absteigt.

Ablöse von nur 500.000 Euro

Möglich wird der Transfer jetzt, weil RB Leipzig den Hannoveranern bei der Höhe der Ablöse entgegenkam. Etwa 500.000 Euro soll 96 für Halstenberg nun überweisen. Deutlich weniger als der Marktwert des Spielers. 96-Manager Marcus Mann hätte am liebsten keine Ablöse zahlen wollen. Aber so viel Entgegenkommen von Seiten der Leipziger, die immerhin einen erfahrenen Defensivakteur abgeben, wäre dann wohl doch des Guten zu viel gewesen.

Und der sportliche Mehrwert ist enorm: Halstenberg schließt die personelle Lücke in der 96-Innenverteidigung, bringt viel Erfahrung mit und kann der Abwehr die Sicherheit geben, die in der vergangenen Saison oft vermisst wurde. Halstenberg wird im Defensiv-Verbund des Zweitligisten Julian Börner ersetzen, dessen Vertrag zwar bis 2025 verlängert wurde, der aber für die neue Saison nur noch als Backup eingeplant ist.