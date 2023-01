"Hallo Freddie, hallo Thierry": Sakas dritter Streich gegen ManUnited

Arsenal ist weiterhin auf dem bestem Weg zur ersten Meisterschaft seit 2004. Akteure der damaligen "Invincibles" wurden mittlerweile eingeholt, die Punkteausbeute der Meistermannschaft bereits überboten.

Es ist beinahe beängstigend, mit welchem Selbstverständnis der FC Arsenal in dieser Saison Spiele gewinnt. Das Team von Mikel Arteta scheint gegen sämtliche Spielverläufe gewappnet, hat auf jedes Ereignis in hoher Regelmäßigkeit die perfekte Antwort. Beim Derby-Sieg über Tottenham spielten die Gunners zunächst ihre Klasse aus und brachten die Führung dann - auch mit dem nötigen Glück eines Tabellenführers - souverän über die Zeit.

Am Sonntagabend lag Arsenal gegen Manchester United jedoch plötzlich zurück, Erinnerungen an die einzige Liga-Niederlage in dieser Saison wurden wach. Anfang September verloren die Gunners im Old Trafford, der damalige Doppeltorschütze Marcus Rashford stellte auch im Rückspiel seine beachtliche Form unter Beweis.

Aus dem Konzept brachte Arsenal das aber bei weitem nicht, auch wenn Bukayo Saka hinterher bei Sky monierte, dass es "definitiv nicht unser bester Start in ein Spiel" gewesen sei. Arsenal antwortete mit präzisem Kombinationsspiel, glich durch Edward Nketiah aus. Das Eigengewächs, das seit Gabriel Jesus' WM-Verletzung in vorderster Front stürmt und das Fehlen des Brasilianers mehr und mehr vergessen lässt.

Grüße an Ljungberg und Henry

Und dann ist da auch noch Saka. Der erst 21-Jährige schoss in seinem 116. Premier-League-Spiel Arsenal mit einer Leichtigkeit aus über 20 Metern in Führung - und schrieb damit Vereinsgeschichte. Es war sein dritter Treffer gegen ManUnited im dritten Aufeinandertreffen in Folge. Wem das bisher ebenfalls gelingen durfte? "Hallo Freddie, hallo Thierry", schickte Saka Grüße an die Gunners-Legenden Ljungberg und Henry.

Die beiden waren auch Teil der "Invincibles", die 2004 ohne Niederlage englischer Meister wurden. Das kann Arsenal in dieser Spielzeit zwar nicht mehr erreichen, dass es dennoch für den Titel reichen könnte, belegt die Punkteausbeute. Noch nie holten die Gunners in der ersten Saisonhälfte mehr Zähler als die bisherigen 50 - 2003/04 waren es zum gleichen Zeitpunkt "nur" 45 Punkte.

"Es ist sehr bedeutsam und etwas, auf das wir stolz sein dürfen", so Saka, der aber natürlich weiß, dass noch lange nichts gewonnen ist. "Wir müssen bescheiden bleiben, Dinge können sich sehr schnell ändern." Darauf hätte Arsenal - wie auch gegen ManUnited am Ende bewiesen - sicher eine Antwort.