Hallescher FC wochenlang ohne Kapitän Nietfeld

Halle muss mehrere Wochen auf Jonas Nietfeld verzichten. Der Kapitän hatte sich beim Sieg in Meppen eine Sprunggelenks-Verletzung zugezogen. Nun brachte eine MRT-Untersuchung Klarheit.

Spät sicherten sich die Gäste aus Halle die wichtigen drei Punkte im Kellerduell beim SV Meppen, nachdem Timur Gayret mit seinem Treffer zum 3:2 in der vierten Minute der Nachspielzeit für den Lucky-Punch aus Sicht des HFC gesorgt hatte.

Nietfeld verletzte sich kurz vor Schluss

Die turbulente Nachspielzeit bot allerdings nicht nur das entscheidende Tor für das Team von Trainer Sreto Ristic, sondern brachte auch noch eine späte Verletzungsunterbrechung mit sich: Jonas Nietfeld knickte bei der Landung nach einem Kopfballduell mit Meppens Bruno Soares um, blieb am Boden liegen und musste die wenigen Schlussminuten vom Spielfeldrand mitverfolgen.

Einen Tag nach der intensiven Partie beim Tabellenletzten ging es für den HFC-Kapitän am Sonntagmorgen zu einer MRT-Untersuchung, die die Schwere der Verletzung deutlich machte. Wie der Verein auf der eigenen Website erklärt, zog sich Nietfeld einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk zu, dazu sind auch Teile des Innenbandes betroffen.

Stimmungsdämpfer nach Aufwärtstrend

Die Ausfallzeit Nietfelds, der in der aktuellen Spielzeit sowohl in der Innenverteidigung als auch im Sturmzentrum eingesetzt wurde, ist nach derzeitigem Stand nicht abzusehen und abhängig vom Heilungsverlauf der konservativen Behandlung.

Lediglich dreimal stand der 29-Jährige dem HFC in dieser Saison nicht zur Verfügung - Grund dafür waren je eine Rot- und eine Gelb-Sperre. Beim kommenden Auswärtsspiel in Verl am Freitagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) muss Halle also zum vierten Mal auf seinen Kapitän verzichten, dessen Ausfall der Stimmung im Kampf um den Klassenerhalt nach zwei Siegen aus drei Spielen einen herben Dämpfer versetzt.