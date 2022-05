Hallescher FC verabschiedet elf Spieler

Für Halle steht am Samstag das letzte Saisonspiel gegen Wehen Wiesbaden an. Die Planungen für die kommende Saison laufen bereits auf Hochtouren, so wurden gleich elf Spieler verabschiedet.

Unter anderem Marcel Titsch-Rivero (li) und Michael Eberwein (2.v.li.) werden den Verein verlassen. imago images/Picture Point