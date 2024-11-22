Halles Unterschiedsspieler Inaler: "Wir haben begriffen, dass die Liga eklig und hart sein kann"

Das Fußballspielen lernte er in den Käfigen Berlins, nun ist Berk Inaler einer der zentralen Akteure beim Halleschen FC und will den Regionalligisten zurück in Liga 3 führen. Doch der 24-Jährige denkt auch schon an die Zeit nach seiner Karriere.

Regionalliga Nordost Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Statistiken

Berlin, seine Heimatstadt, hat Berk Inaler nach seinem Wechsel zum Halleschen FC natürlich nicht losgelassen. Das liegt daran, dass der Mittelfeldspieler mit seinem neuen Klub in der Regionalliga immer wieder gegen Mannschaften in der Hauptstadt spielt, wie am Sonntag bei Hertha 03 Zehlendorf. Aber auch daran, dass Inaler, wann immer HFC-Trainer Mark Zimmermann einmal frei gibt, zu seinen Wurzeln zurückkehrt. "Ich vermisse Berlin, wenn ich in Halle bin", erzählt der 24-Jährige und grinst.

Inaler hat sich beim HFC aber eingelebt, sportlich inzwischen genauso wie Sportchef Daniel Meyer es sich im Sommer erhofft hatte, als er den Sechser von Viktoria Berlin nach Sachsen-Anhalt lotste und ihn als einen Spielertypen "wie Arturo Vidal" anpries. Inaler ist mittlerweile der Unterschiedsspieler in Zimmermanns Kader, er dominiert im Zentrum mit seiner fast schon animalischen Physis und Dynamik, ist zudem mit fünf Saisontoren der treffsicherste hallesche Profi. "Ich war auch in der vergangenen Saison immer mal für ein Tor gut", sagt er und fügt fast schon von sich selbst überrascht an: "Inzwischen knipse ich aber immer mehr."

Inaler, dessen Eltern einst aus der Türkei nach Deutschland kamen, hat den HFC zuletzt zu fünf ungeschlagenen Spielen mit vier Siegen geführt. Der Absteiger aus der dritten Liga wird seiner Rolle als Ligafavorit immer mehr gerecht. "Weil wir begriffen haben, dass die Liga eklig und hart sein kann", erklärt der stellvertretende Kapitän. "Wir haben viel fußballerische Qualität, aber um erfolgreich zu sein, gehört mehr dazu. Zweikämpfe, Emotionen. Die Mischung aus all den Sachen setzten wir in den vergangenen Wochen gut um."

Aus dem Berliner Käfig

Keiner verkörpert diese Mischung aus Kampf und Klasse so wie Inaler, der einst in Berlin im Käfig das Fußballspielen erlernt hatte, erst mit zehn Jahren in einen Verein kam und später beim 1. FC Union im Nachwuchs spielte. Der HFC ist seine erste Station außerhalb der Hauptstadt, weshalb er dort nun einen ganz neuen Ruf genießt. "Meine Freunde finden das schon ziemlich cool, sehen mich so ein bisschen als Profi an", sagt er und lacht. "Ich bin da bescheiden und spiele das nicht so hoch, merke das aber schon, dass meine Freunde das feiern, dass ich hier beim HFC bin."

Weil ich auch Negativbeispiele gesehen habe, Jungs, die nur Fußball gespielt haben. Berk Inaler

Inalers stete Verbindung zu Berlin geht aber auch über seine Freunde und die Familie hinaus. Der Fußballprofi studiert nebenbei nämlich BWL an der dortigen Hochschule für Wirtschaft und Recht. "Ich will die Zeit, die ich neben Training und Spielen habe, sinnvoll nutzen. Das war mir früh klar, weil ich bei meinen ersten Männerstationen auch Negativbeispiele gesehen habe, Jungs, die nur Fußball gespielt haben", erklärt Inaler die Kombination.

Natürlich will er mit dem Halleschen FC, bei dem er einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat, in die dritte Liga aufsteigen, das Studium aber auch "auf jeden Fall abschließen, damit ich etwas in der Hinterhand habe", sagt Inaler. Denn: "Das Leben nach der Karriere geht noch ein bisschen." Und mit ziemlicher Sicherheit wird es sich in Berlin abspielen.