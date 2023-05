Halles Plan im Abstiegskampf: "Es gibt kein Geheimnis"

Nach dem 0:2 in Saarbrücken ist der Vorsprung des Halleschen FC auf die Abstiegsplätze geschmolzen. Trainer Sreto Ristic und Außenverteidiger Lucas Halangk vermittelten im Hinblick auf das Saisonfinale dennoch Gelassenheit.

"Das Tor, so wie es passiert, ist ein bisschen bezeichnend", analysierte Halles Trainer Sreto Ristic nach der 0:2-Niederlage seiner Mannschaft beim Aufstiegsaspiranten Saarbrücken bei "MagentaSport". "Wir investieren wahnsinnig viel und belohnen uns nicht, der Gegner muss einen Einwurf werfen und dann klingelt es“, erklärte ein enttäuschter Ristic weiter. Beim Spitzenteam aus dem Saarland spielte der HFC in der ersten Halbzeit wieder einmal gut mit, ließ aber in Person von Sebastian Müller, Dominik Steczyk und Aljaz Casar gute Gelegenheiten liegen, ehe ein schnell ausgeführter Einwurf den FCS auf die Siegerstraße brachte.

Mit einem Sieg im Ludwigspark hätte der HFC, der sich in der zweiten Halbzeit kaum gefährliche Chancen erspielen konnte, den nächsten wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen können. Stattdessen verkürzten die Oldenburger mit ihrem Erfolg in Mannheim den Abstand auf drei Punkte, Meppen kann am Sonntag (in Osnabrück) bis auf zwei Zähler an die Hallenser herankommen. Zwei Spieltage vor Schluss ist der Vorsprung des Tabellen-16. (38 Punkte) damit etwas zusammengeschmolzen, die Ristic-Elf hat den Klassenerhalt aber weiter in der eigenen Hand.

Ristic: "Das ist eine Situation, die uns seit ich hier bin, begleitet"

Außenverteidiger Lucas Halangk richtete den Blick deshalb gleich auf das kommende Wochenende, wenn Rot-Weiss Essen am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) an der Saale gastiert: "Wir haben es gegen Ingolstadt gezeigt, dass wir die Punkte zu Hause holen können. Es sind noch zwei Spiele, da müssen wir noch einmal alles raushauen. Ich denke, dann holen wir auch die drei Punkte, die dann hoffentlich reichen."

Für seinen Trainer Ristic ist die die aktuelle Lage nichts Neues: "Das ist eine Situation, die uns seit ich hier bin, begleitet", erklärte der 47-Jährige und machte seinem Team Mut: "Ich glaube, dass wir das bisher auch ganz gut gemeistert haben." Deshalb wollte der Trainer auch nach der Niederlage weiter auf Bewährtes setzen: "Wir können nichts anderes herbeirufen außer Fokus, Regeneration, richtige Trainingseinheiten zu absolvieren und dann die Leistung auf dem Platz zu bringen. Es gibt kein Geheimnis."