Halles Landgraf: Entwarnung trotz längerer Pause

Der Hallesche FC gab am Montagmittag Entwarnung bei Niklas Landgraf, kann dennoch in nächster Zeit nicht auf den Abwehrspieler zurückgreifen.

Fehlt der Defensive des HFC in nächster Zeit: Niklas Landgraf. IMAGO/Köhn

Für Niklas Landgraf läuft es in dieser Saison nicht gerade rund. Der 27-Jährige, der den HFC am vergangenen Freitag bei der 1:4-Niederlage gegen den SV Waldhof Mannheim als Kapitän auf das Feld geführt hatte, verletzte sich kurz vor dem Abpfiff bei einem Sturz unglücklich an der linken Schulter und konnte die Partie nicht zu Ende bringen.

Halle, das schon fünfmal gewechselt hatte, brachte das Spiel ohne Landgraf mit zehn Akteuren zu Ende. Für den Abwehrspieler, der 2017 von Dynamo Dresden kam und der sich schon im September mit einer Blessur länger verabschiedet hatte, gab der HFC nun leichte Entwarnung. "Nach umfangreichen Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass kein schwerwiegender struktureller Schaden vorliegt", teilte der Drittligist mit.

Allerdings gab der Verein keine genaue Diagnose bekannt und fügte der Meldung zudem an, dass "unser Verteidiger dennoch auf unbestimmte Zeit ausfallen wird". Landgraf solle die "bestmögliche medizinische Betreuung" erhalten, damit er schnell wieder auf den Platz zurückkehren kann.

Da wird er mit seiner Erfahrung von bislang 197 Drittliga-Spielen (13 in dieser Saison) auch benötigt, denn Mannheim, das auf dem ersten Abstiegsplatz steht, ist bei allerdings einem Spiel mehr bis auf einen Zähler an den HFC herangerückt.

Ristic: "Wahnsinnig viel investiert"

Gegen Waldhof sah Trainer Sreto Ristic einen ordentlichen Start seines Teams, wir "waren gut im Spiel. Der Gegner lag mit der ersten Chance mit 1:0 vorne. Das ist einfach zu viel. Gerade jetzt am Ende einer englischen Woche." Ein "bitterer Tag" für Halle, zumal die Mannschaft "wahnsinnig viel investiert" hatte, wie Ristic am "MagentaSport"-Mikrofon erklärte. Er monierte aber auch, dass seine Elf im Spiel nach vorne "nichts zu Ende gebracht" habe. "Sehr fahrig und viel zu kompliziert."

Das gilt es nun am Samstag in Sandhausen (14 Uhr, LIVE! bei kicker) besser zu machen. Auch ohne Landgraf.