Hallers Doppel-Erlösung: "Es ist nicht immer einfach"

Sebastien Haller (28) traf bei Borussia Dortmunds Sieg gegen den 1. FC Köln doppelt. Der Stürmer zeigte damit nach einigen Wochen wieder seine Vollstrecker-Qualitäten, und ließ die leisen Kritiker verstummen.

Blitzschnell ging es in dieser 17. Spielminute. So schnell und direkt, dass eine Kameraeinstellung aus der Vogelperspektive sogar den Hauch eines Fußball-Videospiels vermittelte: Steckpass von Marius Wolf und dann flipperte der Ball zwischen Marco Reus und Raphael Guerreiro umher, um bei Sebastien Haller zu landen, der mit links ebenso sehenswert in den Winkel vollendete.

Verhaltene Kritik für Kehl "nicht gerechtfertigt"

Das zweite Tor des ivorischen Nationalspielers im Dress von Borussia Dortmund hatte etwas Anlaufzeit benötigt, nachdem er seinen Debüttreffer Anfang Februar beim 5:1-Sieg gegen den SC Freiburg erzielt hatte. Wochen, in denen der Stürmer zwar viel für die Mannschaft arbeitete, Räume schuf und Bälle sicherte, aber eben keine Scorerpunkte sammelte. So viele Wochen, dass zuletzt erste vorsichtige Kritik an der mangelnden Torgefahr des Mittelstürmers aufkam. Ein heikles Thema, denn Haller hatte die komplette Hinrunde bekanntlich wegen seiner schweren Krebserkrankung verpasst und trotz der erstaunlich schnellen Rückkehr immer noch verständlichen Rückstand bei Fitness und Spritzigkeit.

Diese Diskussionen hat er nun erstickt, zumal er sogar einen zweiten Treffer nachlegte. Einen, der einfach aussah, aber viel über den Spieler Haller aussagt: Im Gegensatz zu allen Kölner Abwehrspielern lief der Ivorer beim Freistoß von Mahmoud Dahoud in Richtung Tor durch und spekulierte auf einen Abpraller, der ihm prompt genau vor die Füße fiel - erarbeitetes Glück. "Ein Stürmer lebt von Toren, von Torraumaktionen. Er war zweimal da, hat Näschen gezeigt. Das wird ihm Auftrieb geben", fand Sportdirektor Sebastian Kehl und kritisierte auch die Kritik an Haller: "Das, was unterschwellig aufkam, war und ist nicht gerechtfertigt." Haller habe "jeglichen Rückhalt", betonte der Sportdirektor: „Das haben wir ihm in Einzelgesprächen auch mitgegeben. Wenn der Junge sich selbst belohnt, ist das viel wert. Er spürt die Unterstützung des gesamten Klubs. Er wird noch besser werden."

Haller überzeugt auch außerhalb des Strafraums

Was Haller dem Team in den letzten Wochen auch ohne eigene Tore gegeben hat, unterstreicht das. Immer wieder lässt sich der 28-Jährige als Anspielstation ins Mittelfeld fallen und verteilt Bälle auf die nachrückenden Außen. Immer wieder sind es seine klugen Laufwege, die Räume für die Tiefenläufe der Mittelfeldspieler schaffen, immer wieder zieht er zwei Mann auf sich und sorgt damit an anderer Stelle für Überzahl.

Trotzdem: "Es ist nicht immer einfach zu spielen ohne zu treffen", bekannte der Angreifer nach der Partie gegen Köln: "Ich muss geduldig mit mir sein." Aber er versuche "jeden Tag, einen Weg zu finden, um der Mannschaft noch besser zu helfen". Dass er gegen Köln nicht nur bei den beiden eigenen Treffern hilfreich war, zeigte das sechste Tor der Dortmunder am Samstagabend: Ohne die Mitnahme und elegante Weiterleitung des Balles über den eigenen Kopf hätte Donyell Malen den Ball nicht auf Reus ablegen können.