Haller zwischen Rückkehrfreude und der richtigen Belastung

Sebastien Haller kehrt in der anstehenden Länderspiel-Periode nach seiner überstandenen Krebserkrankung in die Auswahl der Elfenbeinküste zurück. Doch der Balanceakt zwischen dem richtigen Maß an Belastung und der nötigen Regeration ist herausfordernd.

Muss weiterhin vorsichtig abwägen: Sebastien Haller. IMAGO/Laci Perenyi