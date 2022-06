Haller: Wechsel ist durch - aber wohl erst im Juli finalisiert

Sebastien Haller wird Neuzugang von Borussia Dortmund, der Ivorer absolvierte am Donnerstag erfolgreich seinen Medizincheck. Seinen finalen Weg mit allen Unterschriften und offizieller Bestätigung wird der Transfer wohl aber erst im Juli gehen.

Die Bilder von Haller am Flughafen und beim Besuch des Knappschaftskrankenhauses in Dortmund waren eindeutig, der Medizincheck fiel ebenfalls zur Zufriedenheit aller Parteien aus - eine offizielle Bestätigung für den Transfer über 31 Millionen plus Boni wird es in den kommenden Tagen aber wohl noch nicht geben, obwohl sich die Vereine und der Spieler einig sind.

Nach kicker-Informationen aus den Niederlanden will Ajax Amsterdam als abgebender Verein den Wechsel erst im Juli vollziehen und ihn dann mit einer Ad-hoc-Meldung bestätigen. Der Vorteil für die Niederländer: Die Einnahmen fallen damit ins kommende Geschäftsjahr.

Für den Spieler und den BVB macht diese Vereinbarung keinen wesentlichen Unterschied: Als Nationalspieler, noch am 3. Juni lief er für die Elfenbeinküste gegen Sambia auf, wäre Haller ohnehin erst am 8. oder 9. Juli ins Training eingestiegen und hätte den Auftakt am kommenden Montag verpasst. Der BVB wollte sich am Donnerstag nicht dazu äußern.

Einen Zweifel am Vollzug des Transfers gibt es aber nicht, Dortmund hat einen Nachfolger für den zu ManCity abgewanderten Torjäger Erling Haaland gefunden. Haller ist bereits der dritte Ajax-Profi, der in diesem Sommer in die Bundesliga wechselt, Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch schlossen sich beide bereits dem Rivalen Bayern München an.

Haller war im Juli 2017 erstmals in die Bundesliga gewechselt, Eintracht Frankfurt lotste den 1,90 Meter großen Ivorer vom FC Utrecht nach Hessen. Für die SGE machte Haller 33 Tore in 77 Pflichtspielen, er wusste besonders in der Bundesliga-Saison 2018/19 (29 Einsätze, 15 Tore) zu gefallen.

Für eine Rekordablöse wechselte Haller anschließend in die Premier League zu West Ham United, für das er in 48 Liga-Partien zehn Treffer erzielte, ehe es ihn im Januar 2021 - erneut für eine Rekordablöse - zu Ajax Amsterdam zog. Im ersten Halbjahr machte Haller elf Tore in 19 Eredivisie-Spielen.

Zwei Champions-League-Rekorde gebrochen - Haaland überholt

In der vergangenen Saison startete Haller dann erst so richtig durch, in der Königsklasse brach er gleich zwei Rekorde - und ließ sogar einen gewissen Erling Haaland hinter sich. Zu seinen elf Toren in seinen allerersten acht Champions-League-Einsätzen kamen 21 Treffer in 31 Ligaspielen für Ajax. Als Torschützenkönig und zweimaliger niederländischer Meister verlässt Haller nun die Eredivisie.