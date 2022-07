Haller über Lewandowski-Wechsel: "Ich werde mich darüber nicht beschweren"

Seit Montag gehört Sebastien Haller zur BVB-Trainingsgruppe. Im Vorbereitungscamp in Bad Ragaz stellte sich der 28-Jährige am Sonntag nun erstmals der Öffentlichkeit vor.

Stand in einer Medienrunde Rede und Antwort: Sebastien Haller. IMAGO/Kirchner-Media

Aus Dortmunds Trainingslager in Bad Ragaz berichtet Matthias Dersch

Mit leichter Verspätung, aber guter Laune erscheint Sebastien Haller am Sonntagmittag auf der Terrasse des Dortmunder Mannschaftshotel im Schweizer Örtchen Bad Ragaz. Zum zwölften Mal bereits bereitet sich der BVB hier auf eine neue Saison vor. Für den 28-Jährigen, der für 31 Millionen Euro Sockelablöse (plus vier Millionen möglicher Boni) aus Amsterdam nach Dortmund kam, ist es eine Premiere. Seit dem vergangenen Montag gehört er zur Trainingsgruppe, die der neue Trainer Edin Terzic in der Hitze des Schweizer Sommers ordentlich fordert.

In der Medienrunde sprach Haller über …

… seinen Einstieg beim BVB: "Meine ersten Tage hier waren sehr gut. Ich wurde von allen gut aufgenommen. Der Spirit in der Mannschaft ist gut, das sind alles gute Jungs. Wir versuchen jetzt, uns besser kennenzulernen. Es sind ja viele neue Spieler hier."

… seinen Vorgänger Erling Haaland: "Ich bin nicht als Nachfolger von irgendwem gekommen, sondern weil der Klub meine Qualitäten gebrauchen konnte. Ich werde mein Bestes geben, um das Vertrauen, dass ihn mich gesetzt wird, zurückzugeben."

… seine Qualitäten und wie er der Mannschaft helfen will: "Durchs Toreschießen natürlich. Ich werde versuchen, meine Fähigkeiten als Spieler und als Mensch einzubringen, und versuchen, die Gruppe zu pushen und vielleicht auch irgendwann Trophäen zu gewinnen. Aber dazu musst du als Team eng beisammen sein."

… den Wechsel von Münchens Robert Lewandowski zum FC Barcelona und den dadurch möglicherweise offeneren Kampf um die Torjägerkanone: "Ich werde mich darüber nicht beschweren, dass er weg ist. (lacht) Das macht wohl kein Stürmer der Liga. Aber ich kann nicht auf die Schwächen von anderen hoffen, um etwas zu erreichen. Ich muss es mir selbst verdienen. Deshalb ist es für mich am wichtigsten, mich auf mich zu konzentrieren und so viele Tore wie möglich zu schießen."

… seine Rückkehr in die Bundesliga: "Ich habe jetzt die Erfahrung, die ich damals nicht hatte, als ich als 23-Jähriger nach Frankfurt kam. Ich wusste damals nichts über die Bundesliga und über Deutschland. Das ist nun anders."